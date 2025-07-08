結婚十幾年都靠娘家！軟爛男鬼扯經商　叔怒轟：欲食毋討趁還殺人

▲姊妹雙亡相驗結束後，父親悲痛欲絕，在律師（左）和犯保協會人員攙扶下才緩步離開殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

昨(7)日新北市土城區發生殺人案，一名有家暴前科的謝姓男子當街殺死張姓妻子、小姨子後駕車逃逸，因發現已遭警方鎖定，前往彰化伸港派出所投案，遭押返土城分局。今(8)日上午張姓姊妹父母與叔叔一家前往板橋殯儀館相驗遺體，死者父親十分自責崩潰大哭，叔叔也怒斥：夫妻結婚10多年來，謝男都「欲食毋討趁」，靠張女娘家資助，沒想到如今發生這樣的憾事。

謝男昨天曾自稱職業為「經商」，2個月前才沒工作，都會拿錢養家、給岳父母，車子也是自己買的。死者叔叔今日悲憤打臉：夫妻結婚十多年來謝男都「欲食毋討趁」（好吃懶做之意），不只平時都靠妻子娘家資助，連住的房子都是岳父母的，因此女方家對他很不諒解，岳父曾告訴謝男「不找工作就離婚」，謝男曾做過裝潢業，但做了不到兩個月就離職，沒有再找工作。

▲土城姊妹遭砍雙亡。（圖／翻攝網路）

據了解，張姓姊妹父母都是退休老師，相驗女兒遺體時哭到腿軟，父親更是自責大哭「都爸爸害的」，一度無法做筆錄。上午11時30分許張姓姊妹父母已相驗完畢，不發一語離開板橋殯儀館。