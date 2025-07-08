李珠珢剪掉長髮！「俏麗短髮」造型曝　粉絲讚爆：長髮控也愛上了

▲李珠珢新造型曝光。（圖／IG帳號@chia.cheng.224授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 韓籍成員李珠珢人氣高，過去她都以長髮亮相，近日悄悄剪去長髮，變成清爽俐落的短髮造型。李珠珢的新髮型曝光後，也讓大票粉絲忍不住大讚，「長髮很漂亮，短髮很有魅力」、「寶貝更可愛了」。

李珠珢近日以全新造型亮相，讓粉絲眼睛為之一亮。過去以一頭飄逸長髮展現仙氣形象的她，近日剪去長髮，變成清爽俐落的短髮造型，頭髮長度落在肩膀上方，展現出截然不同的風格與魅力。

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▲李珠珢頭髮變短了。（圖／翻攝自instagrem／0724.32）

儘管換了新造型，李珠珢看起來依然非常甜美，甚至短髮造型還更顯現出她精緻的五官。除了被粉絲們捕捉，李珠珢也在IG限時動態上，使用特效PO出自己的新造型。

許多粉絲看到後，也紛紛大讚，「短髮確實漂亮」、「公主就是無敵好看」、「珠珠寶貝，短髮俏麗」、「夏天的俏麗短髮」、「身為長髮控的我！看到珠珠寶貝剪短髮，居然也漸漸的愛上短髮了」、「我又戀愛了」、「美女什麼髮都好看」。但也有些網友則直呼，「請重新長出長髮」、「天氣一定很熱吧，剪去長髮太可惜了」。