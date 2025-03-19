【廣編】過敏影響孩子的學習？！專家教你「這招」擺脫過敏分心日常

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圖、文／統一提供

近期面臨換季過敏旺季，根據TVBS民調中心最新調查，台灣約46.7%民眾受過敏困擾，其中甚至近9成受訪者家中孩童因過敏影響學習表現。小兒科醫師顏俊宇指出，過敏不僅讓孩子晚上睡不好、白天精神不濟，更可能導致上課發呆、分心，影響學習效果，甚至人際關係，連帶影響到孩子的未來。



顏醫師分享，近期遇到許多過敏兒，其實爸媽也是過敏體質，會建議他們，想要調整過敏體質，除了維持環境整潔、規律作息，也可以從調整日常飲食習慣做起，特別是對於家長來說，孩子的接受度和方便性尤其重要。研究顯示，補充含有特定針對過敏的益生菌種，例如LP菌，可以幫助調整過敏體質。



顏醫師建議，學童可以早餐搭配一杯LP33機能優酪乳，除了可以補充蛋白質、鈣質等營養，也能同時補充LP益生菌。LP33機能優酪乳更榮獲健康食品許可，可輔助調整過敏體質，給全家大小喝更安心！顏醫師也提醒，好菌會代謝，益生菌的補充需要持之以恆，也可以適時補充益生菌膠囊加強保養，維持抗敏好體質。



簡易檢測！你的孩子是否也因過敏影響學習表現？

起床就抽衛生紙，剛到學校就精疲力盡？

上課頻分心、摸東摸西，難以集中精神、昏昏沉沉？

寫功課或考試時，注意力容易分散，坐不住？

晚上明明早睡了，但卻常常睡眠品質不佳，影響白天精神？

換季、天氣變化時，特別容易影響學習情緒？

隨著春天來臨，天氣變化加劇，過敏更容易影響孩子學習。補充抗敏優酪乳與益生菌，調整體質，讓孩子擺脫過敏日常，學習不分心，表現不打折！

