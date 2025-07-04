調養腎氣護健康改善體態！醫：切勿過度節食　曝3體質對症調理

▲腫瘤中心主任賴東淵表示，身體質量指數越高，發生末期慢性腎臟病的風險越高。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「身體質量指數越高，發生末期慢性腎臟病的風險越高。」花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵表示，研究指出身體質量指數（BMI）越高，末期慢性腎臟病風險也越高，其中BMI大於35的重度肥胖者，進展到第4至5期慢性腎病的風險為正常體位者的3.1倍。

「腎為先天之本，水火之臟」賴東淵主任提到，中醫認為，腎虛會影響人體免疫與代謝功能。中醫典籍《黃帝內經》提出「上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病」，顯示中醫預防重於治療，透過養生、保健與調理，可維持健康，降低疾病風險。

賴東淵主任指出，可適時攝取補腎氣食材，如黑芝麻、黑豆、山藥、桑椹子等；若屬腎陽虛（怕冷、腰膝痠軟）可選用肉蓯蓉、巴戟天；腎陰虛（潮熱盜汗、口乾失眠）則可選用熟地黃、山茱萸、枸杞子等，必要時配合中醫師處方，進行陰陽雙補調理。

對於體態的改善，賴東淵主任說，中醫將根據個人體質，對症調理，改善身體內的環境。

•脾濕型：脾功能運化水濕差，易出現水腫、疲倦、消化不良，可以透過中藥促進水液代謝。

•胃熱痰阻型：體內濕熱重，胃火旺，常食慾亢進、口乾舌燥、便秘、失眠及痰多，則可藉由藥物促進排便，並清除血液中的代謝廢物

•肝鬱氣滯型：壓力大、情緒鬱結，影響氣血運行，造成食慾失控、代謝不順，中藥可調暢氣機循環。

▲賴東淵主任呼籲，改善體態切勿過度節食，應尋求專業醫師與營養師指導，才能兼顧體態、腎臟與整體健康。

針對上述體質，也可搭配穴位按摩，如土水穴、花骨四穴，可控制食慾、改善體態，同時也能搭配花蓮慈院中醫部研發的「福慧纖體茶」輔助，茶飲內含車前草、山楂、黃耆、陳皮、荷葉等，可補氣健脾、清熱利濕、消食化積。

「醫師，吃中藥是不是等於以後要洗腎？」賴東淵主任提醒，坊間來路不明的補藥物可能造成腎臟損害，須認明合格的中醫師，並經由中醫師診斷後開立的科學中藥，對於患有慢性腎臟病的病人身體調養是有幫助的。



賴東淵主任呼籲，改善體態切勿過度節食，每日熱量攝取不可低於1200大卡，並應尋求專業醫師與營養師指導，才能兼顧體態、腎臟與整體健康。

