8.5公尺巨蟒肚子超脹！　印尼村民剖腹驚見「完整男屍」沾滿黏液

▲ 村民剖開蟒蛇腹部，尋獲La Noti的完整遺體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼東南蘇拉威西省驚傳恐怖事件，一名農夫日前出門餵雞時，遭一條長達28呎（約8.5公尺）的巨蟒攻擊，被活活勒死後吞入腹中。這是當地首次發生蟒蛇吞人案，村民剖開蛇肚後，果真尋獲他的完整遺體。

根據《每日郵報》，61歲死者La Noti是在4日清晨出門餵養家禽時遇害，當時這條蛇突然從草叢中竄出，咬住他的腿部並緊緊纏繞。由於他當下手無寸鐵，無力反抗，最終不幸遭巨蟒活活勒斃，整個人被吞下肚。

因La Noti遲遲沒有返家，家屬隔天向警方報案。在路邊找到他的機車後，村民組成一支搜索隊，當天稍晚便發現一條腹部異常膨脹的巨蟒趴伏在不遠處的灌木叢中，於是將蛇捕獲後剖開肚子，發現La Noti還穿著完整衣物的遺體包裹在蛇腹中，全身沾滿黏液。

現場影片可見多名村民合力將巨蟒剖開，取出身高約162公分的La Noti的遺體，而家屬就在一旁目睹全程，現已領回遺體辦理後事。

當地緊急應變部門負責人表示，這是首次發生蟒蛇吞人案。官員也提醒民眾，近期村莊附近常有蟒蛇出沒，研判與棲息地受到干擾有關，呼籲居民獨自進入林地務農時務必保持警覺。