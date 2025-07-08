嘉義縣颱風災損超過5億元　農業影響最嚴重

▲嘉義縣丹娜絲颱風災損達5億，縣府啟動多面向復原作業 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣受丹娜絲颱風影響，造成農業、校園及道路路樹記者翁伊森／嘉義報導嚴重災損，截至目前災損金額已超過5億元，其中農業災損達4億6,438萬元，為本次災情最嚴重部分。7日晚間嘉義縣召開丹娜絲颱風災害應變中心第4次工作會報，縣長翁章梁強調，各局處必須全力完成災後復原。

嘉義縣內農業災損金額達4億6,438萬元，包含農作損失2億254萬元、畜產損失7,809萬元，及漁業損失1億8,375萬元，主要災損集中於農作，受損面積逾1,730公頃，牡蠣養殖浮筏與平掛棚也大幅受創，多艘漁筏及漁船翻覆受損，縣府將盡速完成災損統計作業，必要時向中央提出具體經費需求及復原計劃。

嘉義縣內共有三江國小等96所學校（含科教中心）回報災損，包含停電、樹木倒塌、屋頂鐵皮吹毀及玻璃遮雨棚破損等，初估災損金額達6,377萬9,000元，其中校園倒塌樹木比例高達9成，已要求學校拉起警示帶，並優先處理以維護師生安全，後續將視情況請國軍協助清理校園。

本次颱風造成縣內多處路樹倒塌，嚴重影響民眾通行安全，已全力修復中，國軍兵力也已進駐，可配合各鄉鎮市公所指派任務，協助處理路樹倒塌與交通復原，高雄市政府也派環保及消防人力前來協助。

翁章梁要求建設處啟動專案，優先恢復主要縣道及重要幹道通行，針對倒塌路樹、電線杆全面清查，要將人力精準投入至正確位置，並規劃路樹更新計畫，避免未來種植相同品種的樹木，恐再次倒塌造成災情。

台灣電力公司表示，嘉義縣停電總戶數為14萬9千多戶，其中11萬戶仍持續停電中，台電動員近900人至各區域盡速修繕，優先處理變電所周邊，預計2天內全數恢復供電。

翁章梁說，本次災損規模龐大，農業災損最嚴重，路樹倒塌情形也必須盡快排除，已請建設處提出修復計畫，盡快復原主要道路交通，高雄、台中、南投、彰化縣市政府均提供嘉義縣人力及器具資源，感謝外縣市對於嘉義的支持，希望在最短時間內恢復道路與校園正常運作，並協助農漁牧業後續復原。