撿到一天颱風假！彰化出大太陽　鹿港老街、爌肉飯名店湧人潮

記者唐詠絮／彰化報導

中颱「丹娜絲」昨（6日）深夜在嘉義、台南造成災情，彰化縣政府決定今（7日）停班停課，彰化雖傳出停電及路樹倒塌，未傳出重大災害，上午天氣意外放晴，無風無雨，許多民眾趁機出門覓食，鹿港老街及彰化市的知名美食店家湧入大量人潮，颱風假瞬間變成「美食日」。

▲彰化鹿港老街遊客絡繹不絕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港老街的蚵仔煎業者「阿道師」和肉包店業者「阿煌師」表示，他們原以為颱風會影響生意，但一早見天氣晴朗，立即開店迎客。果然，遊客蜂擁而至，蚵仔煎、肉包等小吃成為搶手貨，希望生意比一般假日更旺。不少家庭更趁著放晴帶孩子出門散心，鹿港天后宮也吸引了許多參拜民眾。

▲阿泉爌肉飯店外出現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化市的排隊名店「阿泉爌肉飯」亦是人潮爆滿。儘管店家如常營業，但颱風假的效應讓店內外都擠滿客人，不到中午店外出現排隊人龍。店員忙著內用及打包外帶餐點，排隊時間也拉長。有民眾笑稱：「放假就該來吃爌肉飯補元氣！」更有人全家開車前來，直言「反正無風無雨，順便吃美食。」

雖然上午天氣穩定，但彰化縣府提醒，丹娜絲颱風外圍環流可能帶來間歇性風雨，尤其沿海地區仍需注意天氣變化，民眾外出時務必留意安全。