台東19歲騎士颱風夜機車拋錨　關山警送到火車站助返家

▲颱風夜突發奇想加酒入油箱。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

6日晚間，受中度颱風「丹娜絲」外圍環流影響，台東縣縱谷地區風雨交加，天候惡劣。關山警察分局於夜間接獲民眾報案，指一輛機車拋錨於台9線與崁頂路口，車輛無法發動，情況危急。警方獲報後迅速前往現場，冒雨協助將故障機車移至安全位置，並主動載送當事人至火車站返家，展現警察在艱困天候中持續守護民眾安全的服務精神。

這起事件發生於當晚22時43分許，一名95年次林姓男子，白天自台東市騎乘機車前往池上探訪友人，夜間返程途中行經關山鎮時，機車突然熄火停在路中央，無論如何嘗試皆無法重新發動。當時風雨交加、天色昏暗，林男孤身一人，陷入無助困境，遂撥打手機向警方求助。

接獲報案後，關山分局關山聯合所副所長周平和、警員李東錦與黃彥儒迅速趕赴現場。經詢問得知，林男因途中發現油料即將耗盡，且手邊無法即時加油，竟一時誤判，將隨身攜帶的烈酒倒入油箱，誤以為可作為替代燃料，不料不久後即導致機車熄火，動彈不得。

由於天候不佳，鎮內車行皆已打烊，林男最終決定先返台東市休息，翌日再處理車輛事宜。警方遂協助將拋錨機車移置路旁安全處，並主動以巡邏車載送林男至關山火車站搭乘末班列車返家。林男臨行前不斷向員警道謝，直呼：「真是太感謝了，警察真的好熱心！」

關山警察分局表示，即使在颱風夜風雨交加的情況下，警察守護民眾的腳步不曾停歇，只要接獲報案，皆會第一時間到場提供協助。同時呼籲，民眾切勿隨意添加非汽機車專用燃料至油箱，以免造成車輛損壞，甚至引發火災等嚴重危害，得不償失。如遇緊急情況，請立即撥打110報案專線，警方將全力以赴，守護民眾生命與財產安全。