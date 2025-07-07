台北沒放颱風假！他轟蔣萬安豬隊友「等著被罷免」　媒體人看傻眼

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

丹娜絲颱風襲台，北北基、桃園部分區域今天正常上班上課，只是昨晚消息一出，就引發部分網友不滿，不解為何不能放颱風假。資深媒體人黃揚明就透露，他收到網友的私訊，內容是「蔣萬安豬隊友，你們等著被罷免吧！」讓他心想，放不放假與他何干？貼文曝光後，引起討論。

台北市昨日宣布7日正常上班上課後，市長蔣萬安的社群瞬間被灌爆，就有網友留言直呼，「送分題你都不會，搞什麼」、「受不了這結果，已經躺在地上半小時」、「要我們注意安全為什麼不直接停班」、「現在反悔還來得及」。甚至有網友留言「大罷免大成功」。

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而媒體人黃揚明則在臉書「黃揚明（剝雞）」上發文表示，有個莫名其妙的網友突然傳訊息給他，寫道「蔣萬安豬隊友，你們等著被罷免吧！」

黃揚明說，他只想要告訴被封鎖的該網友，沒放颱風假可以去找蔣萬安，跟他有什麼關係？而且不管有沒有放颱風假，「7點的電台嗆新聞都照常直播～」

貼文曝光後，知名媒體人謝曜州就留言，「他該不會是誤認你是蔣萬安吧？」其他網友也紛紛留言回應，「不知道沒放颱風假有什麼好崩潰的」、「一堆人平常不看萬安市長臉書，只有颱風來時，才出現」、「不管放或不放，都會發一樣的訊息吧」、「大概是剛訂好的KTV又要取消，所以生氣氣囉」。