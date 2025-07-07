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「狼醫查詢平台」還沒成果　邱泰源：與司法院討論中

▲▼衛福部長邱泰源 聯訪 立法院衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

「狼醫」事件連環爆，國內醫院龍頭台大醫院的婦產部近期至少爆出3起性騷和性侵爭議。衛福部今年5月承諾1個月內規劃「狼醫查詢平台」，但至今仍沒有具體成果。對此，衛福部部長邱泰源今表示，最近已經開過兩次會，要尋求法源，會持續跟司法院溝通。

台大婦產部前主治醫師鄭文芳涉嫌加重強制性交等罪嫌遭起訴，竟棄保潛逃被通緝，狼醫事件接連鬧上媒體版面，民間團體怒批，衛福部今年5月承諾1個月內提出「狼醫查詢平台」規劃，期限早已屆滿卻看不到任何具體成果。

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邱泰源今上午出席立法院衛環會時表示，最近開過兩次會，因為一切都在法規之下，所以要尋求法源，也有跟司法院請教，至少把公開判決書呈現在大家可以看到的地方，因為在判決前只能做無罪的推定，這部分會繼續跟司法院溝通。

邱泰源提到，已在6月30日開過醫審會，會促進流程加速，地方政府如果有接到個案，要馬上傳給衛生局，縮短到醫師懲戒的時間。

對於台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議主動建構制度性回應機制，比照英美等國做法建立「醫事人員查詢平台」，讓醫師的違失紀錄可依法、適當揭露，保障病患權、避免守法且敬業的良醫面對「劣幣驅逐良幣」的困境。邱泰源則回應「都會納入研議參考」。

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