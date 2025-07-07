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惡質調查官濫權辦私案　再爆鹹豬手伸向自家人

楊女指控遭劉男強吻，性騷擾案雖不成立，但另爆出他曾對新進女調查官伸狼爪，已遭移送懲戒法院。

▲楊女指控遭劉男強吻，性騷擾案雖不成立，但另爆出他曾對新進女調查官伸狼爪，已遭移送懲戒法院。

圖文／鏡週刊

檢調偵辦三顧公司指控超基因公司涉竊取營業祕密案，驚爆調查局台北市調處立案偵辦過程草率，承辦調查官劉錦勳不僅與三顧高層陳宗基過從甚密，彼此以兄弟互稱，形同挾公權力濫權偵辦私案。更離譜的是，他還是匹惡狼，不但曾遭控對前三顧公司董事長楊智惠非法拘提上銬16小時，甚至強吻，監察院還發現他對新進女調查官也伸出鹹豬手，種種爭議已遭移送懲戒法院審理，重創司法公信力及辦案人員形象。

承辦該案的調查官劉錦勳操守不佳，不僅與三顧高層陳宗基過從甚密、辦案偏頗，更不只涉及一件性騷擾案，根據監察院調查，劉錦勳早在10年前就以續攤名義，帶一名新進女調查官到KTV，在二人搭計程車路上，劉以左手從被害人身後環繞，接著摟進懷裡，並說「我還滿喜歡妳的」，讓該新進女調查官驚嚇莫名，不敢當面拒絕，仍硬著頭皮隨劉進入KTV包廂，沒想到，劉變本加厲，後續又從該名女調查官的右後方，以左手從身後摟著她左腰、身體緊貼身後側，時間約33到55分鐘不等，直到劉進入洗手間，女調查官才趁隙脫身離開。

楊女被上銬16小時，更曾手腕高舉過頭、被銬於牆面上橫桿長達30分鐘，致其手腕受傷。（示意圖，翻攝監察院公報）

▲楊女被上銬16小時，更曾手腕高舉過頭、被銬於牆面上橫桿長達30分鐘，致其手腕受傷。（示意圖，翻攝監察院公報）

此外，由於楊智惠遭非法拘提，調查局竟限制楊女與他人聯繫，另位帶隊張姓調查員向監委稱：「有請楊女先不要與外界聯絡，因為如果她與外界聯絡，可能會發生突發狀況，影響案件遂行，我們勢必在現場就要執行拘提，她也同意暫不對外聯絡。」但楊女反駁稱：「我要打給律師及來接機的司機，張出手要搶我的手機，不讓我打電話。他們一直都沒跟我宣讀有關的權利，不然我就知道可以打電話請律師。」

調查局作為我國重要的執法機關，肩負維護國家安全與偵辦重大犯罪之雙重使命。

▲調查局作為我國重要的執法機關，肩負維護國家安全與偵辦重大犯罪之雙重使命。

楊女凌晨被留置在市調處備勤室上銬過夜。（示意圖，翻攝監察院公報）

▲楊女凌晨被留置在市調處備勤室上銬過夜。（示意圖，翻攝監察院公報）

監委范巽綠、蔡崇義認為，從蒐證影片可知，調查局偵辦此案過程荒腔走板，楊女遭施以手銬長達16小時，期間楊女於用餐、如廁時均遭上銬，調查局施用戒具過程，已遠超出防止脫逃合理程度，明顯違反比例原則也有檢討必要，調查報告完整詳細，多達50頁，痛批調查局偵辦此案過程違反程序正義，嚴正侵害人權，予以糾正要求即刻改進檢討。

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