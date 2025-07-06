中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者周湘芸／台北報導

中國大陸民航局今天公布，即日起民航將啟用M503航線W121銜接航路。對此，我國民航局表示，將持續嚴密掌握相關航班飛航狀況，也要求中方應依2015年共識，儘速與我方展開溝通。

民航局表示，依國際民航組織劃設新航路規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。2015年3月雙方同意M503航路在實際飛行時，將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

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民航局指出，中國民航部門自2018年1月4日起，在未經溝通情況下片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，使我飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險，於2024年1月30日片面宣布M503航路不偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，使航管困難及飛安風險升高。

民航局表示，中方宣稱啟用W121係為緩解航路壓力，提升運行效率，但目前國際航空旅運尚未恢復疫前水準，對於中國未經溝通逕行啟用W121航路表達遺憾。另為確保台北飛航情報區運作安全，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況等因應措施，並要求中方儘速與我方展開溝通，以確保飛航安全。