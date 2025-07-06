北市信義威秀前偷拍正妹裙底！工程師當場被逮　辯壓力太大

記者張君豪／台北報導



北市信義區松壽路威秀影城前5日晚間10時許驚傳偷拍事件。一名身穿紫色洋裝的長腿正妹在排隊時，疑似遭陌生男子尾隨偷拍，被害女子發現異狀後立即報警處理。轄區信義警方到場逮捕涉嫌偷拍的林男（33歲），經警員現場搜索林男，發現他把手機開啟錄影模式後，藏於手提紙袋底，從外側挖孔對準鏡頭偷拍信義區逛街女子裙底風光，警方依涉嫌妨害性隱私罪現行犯將其逮捕。

▲警方當場逮捕涉嫌偷拍的林姓工程師，並查扣藏在手提袋內的偷拍手機。（圖／翻攝當事人Threads，下同）





信義警方表示，任職某科技公司電子工程師的林男，落網後辯稱因為工作壓力太大，加上對異性好奇，才會異想天開把手機開啟錄影模式後，鏡頭藏於手提袋底部，偽裝成手提袋，趁被害女子不備時，從後方靠近進行偷拍。警方當場要求林男解鎖手機，發現內含被害女子之私密影像一段，警方據此認定他涉案明確，依妨害性隱私罪現行犯將他逮捕。



警方藉此案例呼籲：針對以科技手法進行性騷擾或偷拍的行為絕不寬貸，民眾於公共場合請留意四周異常舉動，若有可疑立即報警，以保障自身安全與隱私。

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