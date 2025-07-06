中壢大時鐘商場4至6樓全新登場　打造親子娛樂與美食新地標

▲中壢大時鐘商場－朵朵花園。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經濟發展局5日表示，中壢地標「大時鐘商場」4至6樓歷經一年整建與招商，即將以全新風貌登場。5樓「追風奇幻島－朵朵花園」已於6月28日率先開放試營運，6樓主題餐廳「POSINO SKYLAND」緊接著於7月4日晚間啟動，4樓「湯姆熊歡樂世界」將於8月1日登場。

經發局表示，三大人氣品牌接連進駐，打造中壢最具話題性的親子娛樂與美食新地標，為市民與遊客帶來耳目一新的休閒體驗。4樓「湯姆熊歡樂世界」主打高科技互動遊樂體驗，規劃互動模擬區、室內運動區、音樂跳舞區、動漫遊戲區及親子嘉年華獎品區，適合各年齡層的遊客同樂。湯姆熊強調空間舒適與休憩便利，讓都市人在日常中也能輕鬆釋放壓力、享受歡樂時光。

5樓的「朵朵花園」為知名親子品牌「追風奇幻島」打造的主題樂園，設置五大主題區，包括繩網迷宮、滑梯、VR挑戰的【泡泡花園城堡】、擁有34面蹦床的【VR彈跳花園】、充滿農村風格的【童趣稻穀場】、結合職業扮演與積木遊戲的【家家酒積木區】，以及設有旋轉木馬與拍照場景的【油桐花坊】，提供小朋友豐富的感官探索與創意學習空間，成為親子家庭夏日出遊的熱門選擇。

6樓「POSINO SKYLAND」主題餐廳則以「空中花園」為設計概念，融合室內外空間與夢幻燈光氛圍，營造出漂浮雲端般的感受。適合情侶約會、朋友聚會與家庭聚餐，搭配音樂、美食與城市夜景，打造出專屬的沉浸式用餐體驗，成為商場的全新亮點。

除了娛樂與餐飲，商場1至3樓原有品牌也持續營運，包括1樓的王品集團餐廳與日藥本舖、2樓壽司郎與21風味館，以及3樓多家連鎖餐飲品牌，滿足購物、用餐、休閒等多元需求。逛完大時鐘商場，晚上還可以去熱門景點中壢夜市逛逛，歡迎市民與遊客在暑假期間前來體驗，感受中壢嶄新城市魅力。