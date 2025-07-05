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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平無懼小草出征仍自誇揭弊　吳怡萱勸：直接加入民進黨

▲▼民眾黨黨政聯繫會議 會後記者會 黃國昌 周榆修 李頂立 吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長彭振聲妻子日前墜樓輕生，輿論一片譁然，有不少民眾黨支持者憤而出征當初告發京華城案的台北市議員鍾小平臉書；鍾則說，「難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？」對此，民眾黨發言人吳怡萱今（5日）表示，鍾小平至今仍不放棄做民進黨最佳助攻手，為檢方的濫權追訴添加柴火，「勸鍾小平直接加入民進黨，演起來比較自然，不用假中立卻當內應，看了好累又火大」。

吳怡萱說，彭振聲副市長在庭上指著檢察官痛罵「良心在哪裡」、「檢察官怎麼那麼可惡」甚至叫律師把所有錄影帶調出來，這些撕心裂肺的控訴，言猶在耳，「結果鍾小平完全不當回事」。

吳怡萱直言，鍾小平跟著民進黨們的論述，還一副冠冕堂皇地誇口議員天職，嘉勉自己揭發了什麼，殊不知從頭到尾都被北檢、民進黨們當台階踩踏，卻不自知還沾沾自喜，標準的被人賣了還幫忙數鈔票。
吳怡萱指出，公務員都說依法行政的京華城案，至今找不到金流、證詞也都是被檢方威逼利誘後產生的臆測，請問鍾小平認同檢方的濫權關押、不正訊問嗎？厚臉皮的將「議員天職」掛在嘴邊，這才是玷污了議員的職責。

吳怡萱說，當國民黨也遭到違反比例原則的搜索、關押時，鍾小平無動於衷，至今仍不放棄做民進黨最佳助攻手，為檢方的濫權追訴添加柴火，實在叫人不寒而慄，「勸鍾小平直接加入民進黨，演起來比較自然，不用假中立卻當內應，看了好累又火大」。

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