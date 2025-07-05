台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

▲「日大展」失去動力，在海上飄蕩。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

《中新網》報導，台灣漁船「日大展」5月底在麻六甲航道上因機械故障失去動力，被中國大陸的秋刀魚兼釣魷船「順行9」發現，並在對方的護送下，順利返回台灣附近的安全水域。

「順行9」的船長張偉表示，去年11月他第一次以船長的身分出航，帶著34名船員來到大西洋的公海漁場進行釣魷作業，並於今年4月25日完成作業返航。

5月29日返航途中，行經新加坡海域時，張偉聽見海上交管在國際頻道上呼救台灣漁船「日大展」，但對方始終沒有回應。不久之後，張偉就透過海圖看見距離自己只有20海哩的「日大展」停在麻六甲航道上。

同時「順行9」的通訊設備也接收到了「日大展」發來的求救訊號，船隻由於機械故障失去動力，飄蕩在航道上。張偉提到，當時海上風雨交加，船隻來來往往，失去動力的「日大展」隨時可能遭遇碰撞、觸礁等危險。

▼「順行9」將「日大展」拖回台灣附近海域。（圖／翻攝中新網）



張偉在通報公司後，馬上獲令展開救援，並在公司的指導下進行施救，採取「兩船並行拖帶」的方式，先將「日大展」轉移至寬闊海域，再改換成傳統的前後拖帶方式。

張偉說，「當時首先想到是救人，他們的船距離最近，排水量也比較大，施救是義不容辭。」

駛出海峽之後，兩船採用「前後拖帶」的隊形，保持300公尺距離，張偉坦言，當時很擔心自己漁船的主機能不能承受長時間的過大負載，一直祈禱天氣好一點，不要出狀況，「那幾天吃不好、睡不沉，累了就在沙發上打盹。」

沒想到怕什麼來什麼，救援行動進行到第5天凌晨，拖帶纜繩突然斷裂，張偉馬上發出掉頭指令，幸好最後成功將斷裂的纜繩重新捆綁起來。6月4日，「順行9」終於將「日大展」護送到台灣附近的安全水域，51名船員全部平安獲救。

返回台灣後，「日大展」所屬的威達漁業公司也特別向「順行9」發出感謝函。張偉說，護送成功的那一刻，他一下子就輕鬆了，「雖然過程很艱辛，但幫助了別人，心裡感覺特別自豪。」