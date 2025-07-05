YTR擁世界最長下巴！X光照揭「骨骼驚人真相」　醫生也看傻

▲ 城之內下顎X光檢查結果令醫師也驚呼。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本網紅城之內自稱「世界下巴最長YouTuber」，在TikTok擁有逾40萬粉絲，近日決定實際拍攝X光檢查下顎結構，意外掀起熱議，影片在Instagram突破465萬次觀看，令網友直呼驚人。

日媒Nlab報導，影片中城之內走進牙科診所拍攝X光，想一探自己下巴骨骼的真面目，結果令他自己都驚呼「太誇張」，並詢問醫師這種下巴是否常見，而醫師毫不猶豫回答，「幾乎沒有」，還指著下顎線條補充，「連角度也很特殊」。

當他詢問自己的下巴為何如此突出，醫師稱最大原因是遺傳，但城之內困惑表示，家族中沒有人有類似特徵，並詢問是否與鈣質攝取過多有關，醫師則否定他的猜測，強調營養素不會只集中在下巴，因此他的下巴為何異常生長依然是個謎。

這段影片在IG掀起熱議，網友紛紛讚嘆，「越看越驚人」、「連角度都很特別」、「太誇張了，根本像從漫畫裡走出來的人」，也有網友猜測原因可能是隔代遺傳。

城之內受訪時透露，小學5年級朋友說他下巴很長，他才意識到自己的特徵，不過他始終以正面態度看待，甚至覺得很有趣。如今他活躍於YouTube與TikTok等社群平台，將「長下巴」當成個人招牌，未來希望透過短影音鼓勵更多人正面看待自己的不同之處。