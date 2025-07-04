妻來台第4天上個廁所就跑了　夫報警一查竟有車接應

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）與女子小美（化名）在越南結婚，接著兩人在台灣辦理結婚登記，沒想到小美來台第4天就跑了，經警方調閱監視器追查，發現居然有人開車接應，後來就再也聯絡不上人了，他也因此心寒，決定向法院訴請離婚，日前獲得基隆地院法官裁定准許。

▲小美來台第4天就無故離家出走，阿強報案協尋至今仍找不到人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他和小美先是在越南辦理結婚，2023年2月間才在台灣辦理結婚登記，婚後小美來台與他同住，沒想到抵台第4天小美就無故離家，至今未歸，報案協尋也都沒有結果，他認為這段婚姻已有難以維持之重大事由，因而決定向法院訴請離婚。

阿強的母親也證稱，小美沒有與家裡的人發生糾紛，事發當天他們一起去基隆廟口吃飯，小美聲稱要上廁所，結果人就跑了，請警方調閱監視器一看，居然有人開車來接應小美，之後就再也聯絡不上人了。

小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

基隆地院法官表示，經調查，小美離家之後，至今確實未曾返回夫妻倆的共同住所，也沒有與阿強聯繫，夫妻關係早已名存實亡，本案確實有難以維持婚姻之重大事由存在，且該事由並非由男方負責，最終裁定准許阿強的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。