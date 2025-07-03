不離婚就一起養小王的孩子！人妻出軌還嗆聲　判賠老公15萬

▲婚內出軌還懷孕，王姓女子要求離婚，並嗆聲要丈夫幫忙扶養情夫之子，台南地院判賠15萬元精神慰撫金。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

一名女子婚後不久便與他人發生不倫情甚至懷孕，還揚言若不離婚就要丈夫共同扶養「情夫」的孩子，丈夫求償100萬元，台南地院審理後認定王女行徑已嚴重侵害配偶婚姻法益，判決王女須賠償丈夫精神慰撫金15萬元，全案可上訴。

根據判決，還在念大學的男子與王姓女子於2024年結婚，婚後不久，男子卻發現王女出軌發生外遇。王女不僅在LINE與Instagram對話中坦承曾與小王發生性關係，還提供了超音波照與孕婦手冊，證實懷孕事實，並多次言語挑釁丈夫「如果不離婚，那就一起扶養這個孩子」，並向被告稱：「我出軌，我什麼都做了，你到底要不要離」、「我喜歡上別人了」、 「我想跟別人結婚，可以嗎，你要離婚嗎？」、「我直接給你聽叫床聲好了」、「我打算給他生個小孩」、「我今天去產檢，我跟別的男生的小孩」。

王女即坦承外遇出軌，且懷有對方的孩子，希望與丈夫儘快離婚，王女除無歉意，還對丈夫嗆說若不離婚，以後要一起養「小王」的孩子，害身為丈夫的男子產生憂鬱、失眠、焦慮等症狀，而求償100萬元。

法院審酌雙方婚姻不到1年即爆發重大背信，被告於婚姻關係存續中外遇並懷孕，行為嚴重侵害配偶權且態度挑釁，明顯無悔意，原告因此產生憂鬱與焦慮情緒，身心受創。法官認為王女主觀惡性重大，且具備高度侵害性，依法判決被告應賠償15萬元精神慰撫金。全案可上訴。