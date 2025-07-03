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桃園「水蜜桃趴」7/5、6入場　抽水蜜桃、龍蝦、鱈場蟹

▲好康來了！桃園「水蜜桃趴」7

▲桃園「水蜜桃趴」7/5、6入場，抽水蜜桃、龍蝦、鱈場蟹。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府首度與樂天桃猿跨界合作，將拉拉山水蜜桃結合棒球賽事，7月5、6日推出「水蜜桃趴」主題日，打造兼具趣味與產業推廣的創意活動。連二日推出好禮三重抽活動，有機會邊看球賽邊吃免費吃水蜜桃，或將鱈場蟹、波士頓大龍蝦帶回家。

另外，現場購買水蜜桃，前20名可與樂天女孩合影，買3盒即可獲得水蜜桃趴限量女孩應援巾1條。農業局長陳冠義表示，水蜜桃趴以「桃園好農」主軸「好吃、好玩、好康、好精彩」為活動精神，進場即贈主題日限量聯名扇（樂天強棒林立、樂天強投陳冠宇、樂天女孩嘎琳），另也規劃好禮三重抽活動。

▲好康來了！桃園「水蜜桃趴」7/5、6入場抽水蜜桃、龍蝦、鱈場蟹

第一重：入場就能參加「桃園好農抽抽樂」，限量贈送各式水蜜桃系列產品，包含Q版水蜜桃紋身貼紙、水蜜桃乖乖、氣泡酒、造型抱枕等。

第二重「開球好運抽」，活動中將抽出2區域座席幸運球迷，每人可免費兌換1顆新鮮水蜜桃，品嘗來自復興區拉拉山的鮮甜滋味。第三重「局間抽大獎」，賽事局間加碼抽出桃園特色農產大禮包，超狂獎項包含鱈場蟹、波士頓龍蝦、烏骨仙草雞等。

農業局長陳冠義補充，水蜜桃趴的最大宗旨之一，就是要大力行銷復興區拉拉山水蜜桃，活動2日果農皆新鮮直送水蜜桃至球場，現場購買1盒即送超沁涼水蜜桃氣泡酒，買3盒贈限量樂天女孩應援巾（嘎琳、若潼、MIKA），早鳥購買前20名，還可與樂天女孩甜蜜合影。

此外，農業局也號召桃園14家農會行銷車隊聯合出動，讓球迷朋友不只看球，更能一次網羅來自桃園地產的新鮮美味。

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