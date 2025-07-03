金門坑道音樂節10月登場！匯集國內外頂尖音樂家　7月7日開放購票

▲「2025年金門坑道音樂節」7月7日14時開放購票。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門坑道音樂節即將邁入第17年，今年將於10月18至19日舉辦共6場次，並於7月7日14時開放網路售票，今年的音樂節匯集國內外頂尖音樂家，將坑道音樂節與翟山坑道推向國際舞台。

內政部國家公園署金門國家公園管理處（下稱金管處）自2009年起，持續於翟山坑道舉辦金門坑道音樂節，除了將音樂節打造為金門特色藝文活動外，也展現金管處針對戰役史蹟積極活化、保存的理念。為期兩天的音樂節，第一天邀請日本知名女高音宮地江奈、男高音王典一同演出，以具情感張力的嗓音，充分展現坑道音場的獨特共鳴效果。

第二天由京劇藝術家魏海敏，以典雅具韻味的京劇演出，與音樂深度對話，展現東方戲曲藝術的獨特神韻。兩天的演出由大提琴家張正傑、小提琴家林天吉、歐之瑀及中提琴家黃瑞儀所組成的弦樂四重奏，結合歌劇、京劇，展現西方男、女高音與東方女伶的唱腔變化。

金管處表示，今年的音樂節匯集國內外頂尖音樂家，期透過邀請國外知名的音樂家演出，將坑道音樂節與翟山坑道推向國際舞台，想體驗音樂節獨特魅力的民眾，可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統購票，於網站上購票請預先註冊售票系統會員；於兩廳院各實體售票處購票，請上網搜尋各縣市售票處。為維護表演品質，每場次限200人，7歲以上民眾皆可參與，7至12歲者需有成人陪同，年長或行動不便者，請考量行走無虞。