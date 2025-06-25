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社會 社會焦點 保障人權

占用機車停等區又沒繫安全帶　毒蟲吼警「找麻煩」獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年8月間開車行經台中市區，因停等紅燈時占用機車停等區，加上沒有繫安全帶，被巡邏警員攔查，結果雙方車輛發生碰撞，雖然他認為是警員沒有把車停好，並質疑遭「找麻煩」，但訊後還是被檢方依法起訴。不過，台中地院法官審理之後，認為檢方證據不足，最終裁定阿哲無罪。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿哲被指控開車衝撞警用機車。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿哲去年8月間開車行經台中市區，因為違規占用機車停等區且未繫安全帶，被巡邏警員攔查，他竟為了躲避查緝，趁警員引導車輛靠右側停車接受攔查之際，開車衝撞警用機車，還頻頻大喊「我哪有撞你啦」、「我為什麼要下車」、「你自己車沒有停好」、「你是在找我麻煩是不是」等話。

隨後支援警力到場，阿哲當場被以現行犯逮捕，警方還在他的車上搜出安非他命、毒品咖啡包、愷他命等多種毒品。檢方訊後以涉犯刑法第135條第3項第1款、第1項之以駕駛動力交通工具犯對公務員實施強暴罪嫌，將阿哲起訴。

阿哲雖然承認自己的車子有碰到警用機車，但堅決否認故意衝撞，他辯稱，當時他的車子還沒停好，警員就把距離拉得很近，他並沒有想要逃跑。

台中地院法官檢視警員證詞、密錄器影像後發現，在雙方發生碰撞之前，阿哲的車子呈現停止狀態，經警方引導往右邊停靠時，他才以未踩煞車、滑行的方式前進，接著撞上警用機車，應當屬於「低速撞上、並未造成機車毀損」的力道。

法官指出，從現有證據看來，難認阿哲有駕車衝撞警用機車，以逼迫警員退開的妨害公務犯意，自然不能以駕駛動力交通工具犯對公務員實施強暴罪相繩；至於阿哲對警員大吼大叫的部分，因為非屬「有形力（物理力）」的行使，同樣不符合強暴或脅迫的構成要件，最終認定檢方證據不足，裁定阿哲無罪，全案仍可上訴。

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