天津一公司被爆體罰員工「跪地學狗爬」　最多爬50多圈+深蹲拍片證明

▲ 天津一家公司被爆以「跪地模仿狗爬」體罰員工。（圖／達志示意圖）

記者吳增煌／綜合報導

近日，大陸天津一家為藝術培訓學校性質的公司被曝出以極端方式懲罰員工，包括要求員工跪地模仿狗爬、做數百次深蹲，甚至拍攝懲罰過程作為證據，「有時全公司人一起爬，有時從走廊路過會碰見一個正在狗爬的老師。」此事引發廣泛關注。

體罰方式令人震驚

據爆料者小力（化名）向九派新聞透露，該公司是一所藝術培訓機構，內部存在一種名為「狗爬」的懲罰方式，要求員工雙膝跪地像狗一樣爬行。若員工在工作中出現差錯，可能面臨這種懲罰，有時甚至需要全公司員工共同進行。除了狗爬外，員工還可能被罰做400個深蹲，並需拍攝完成的視頻上傳給主管老師作為證明，若未達要求，懲罰則會加重。

有前員工表示，這一懲罰方式最初在公司內部推行時，員工普遍感到羞恥和抗拒，但負責人以「讓你們低下頭做事」為由進行心理施壓，甚至親自示範，並強調：「我作為創始人都能跪下爬，你們為什麼不可以？」此後，狗爬懲罰逐漸成為常態，甚至有一次懲罰要求爬行超過50圈。

想離職面臨高額違約金

除了體罰，該公司還設置了高額違約金以限制員工離職。根據小力提供的入職合同，員工若在接受公司培訓後未滿兩年提出離職，需支付違約金，金額可達兩萬元人民幣。小力表示，由於自己剛畢業，收入僅能勉強支付生活開支，這筆違約金成為她無法離職的重要原因。

有前員工透露，公司管理層會利用情感上的壓力阻止員工辭職，例如以「對學生不負責任」或「自私」等言辭進行指責，進一步加重心理負擔。

體罰影響擴展至公開場所

據多名前員工描述，最初的狗爬懲罰僅限於校區內，但後來公司要求員工在商場等公共場所進行這種懲罰，並拍攝視頻上傳至公司群組。同時，公司還引導員工對被懲罰的同事進行批評，這使得懲罰者感到自己被物化和霸凌。一名前員工坦言，這些懲罰讓人羞於啟齒，尤其是剛畢業的年輕人，根本無力承擔高額違約金，只能默默忍受。

事件進展與官方回應

事件曝光後，天津市北辰區人社局表示需公安部門介入處理，但當地警方初期並未明確回應。7月1日，爆料者小力透露，北辰區民警已聯繫她，表示將前往公司核實情況。然而，九派新聞記者多次試圖聯繫該公司及相關負責人，均未獲得回應。目前，該公司在社交平台的相關帳號已設置為「僅允許好友評論」。

社會關注與反思

此次事件引發了社會對職場霸凌和不合理管理方式的廣泛討論。許多網友表示，這種極端體罰方式不僅侵犯了員工的基本權利，也可能構成心理傷害，呼籲相關部門加強對職場環境的監管。事件的後續調查結果仍有待進一步公布。