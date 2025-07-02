谷立言、蕭美琴交換簽名棒球衣　喊「美台與民主隊友擊出全壘打」

▲蕭美琴、谷立言交換簽名棒球衣。（圖／記者陶本和攝，下同）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言、副總統蕭美琴2日共同出席「美國249週年獨立紀念日慶祝晚會」。由於本次晚會主題為「棒球」，谷立言、蕭美琴互換象徵友誼的簽名球衣；谷立言也在談話中表示，美國和台灣正與民主隊友攜手合作，蓄勢待發，準備好要把握每個機會大放異彩、擊出全壘打。

谷立言致詞時表示，在美台的眾多連結當中，正是我們所共享的文化連結，使得「棒球」被選為今年晚會的主題。他說，美台對棒球的共同熱愛，也反映了我們雙方皆重視公平競爭、並堅信團隊合作才能帶來成功。

「我們常說一句話，當美國贏，台灣就贏」谷立言說，去年秋天的世界棒球12強賽決賽，就正好印證了這一點，一如我們在全球與夥伴及盟友的相處模式，美國也樂見與台灣進行良性競爭、並展開實質合作。

首先，在「安全」的議題上，谷立言說 在區域與全球安全的議題上，正如盧比歐國務卿所言：「美國對台灣的立場由來已久，這是我們不會放棄的：我們反對任何透過強迫、逼迫、脅迫手段，改變台灣狀態的行為。」他說，我們仍持續聚焦維持充足的嚇阻力，以抵禦任何企圖以脅迫手段改變台灣社會、經濟或政治狀態的作法。



谷立言表示，美國也在履行與《台灣關係法》相符的承諾，即增強台灣的防衛能力。除了自2010年以來，美國向國會通知、價值超過400億美元的對外軍售外，美國政府也提供了價值超過20億美元的援助，以加速交付台灣迫切亟需的不對稱戰力。



谷立言表示，隨著台灣持續努力將今年的國防支出提升至GDP 3% 以上，也期待未來在傳統軍事嚇阻與社會韌性兩方面，都能看到更多投資。正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持一樣，「我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源」。



在「韌性」的議題上，谷立言表示，台灣持續打造其防禦能力，以因應如網路攻擊等灰色地帶活動。他說，台灣面對災難時所展現的韌性，於2024年的花蓮地震後拯救了許多生命，而台灣頂尖的緊急事件第一線應變人員，也在土耳其和日本遭遇天災後，提供了援助。





谷立言指出，為推動全社會韌性，與台灣及日本、澳洲、加拿大等夥伴透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」採取了多項重要行動；他說，這個多邊平台匯聚了眾人的專業知識，來因應跨領域的各項挑戰，不論是增強台灣的能源韌性、訓練第一線應變人員、或是對抗資安威脅，美國與主要夥伴都已準備好隨時提供協助。



接著，在「連結」的議題上，谷立言表示，在這個經濟轉型的歷史性時刻，美台經濟具備良好條件，能夠協助彼此蓬勃繁榮，尤其是在新興關鍵科技領域。誰能引領AI科技，誰就能定義21世紀的未來；而美國與台灣正驕傲自信地在主導AI產業的競賽中，扮演領導角色。



「美台之間的雙向投資正持續為雙方經濟創造商機」。谷立言說，美國公司正紛紛來台，投資台灣蓬勃的科技生態圈，在邁向AI革命時代的此刻，進一步深化美台科技夥伴關係。

他說，就在上個月，亞馬遜雲端服務（AWS）宣布將在北台灣投資50億美元，打造一個全新的資料中心聚落。這項對台灣基礎建設的重大投資，將有助推動經濟成長、加速數位轉型、並強化資料安全。



同時，谷立言表示，多虧了美國豐富的能源資源及川普政府親商的投資政策，台灣的領導企業也正在美國擴大生產。他說，五月份時，帶領了一個由100多家台灣公司、184位商界人士所組成的訪問團，參與了今年的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」。

谷立言分享，在訪問期間，他也出席了環球晶圓在德州謝爾曼市新晶圓廠的啟用儀式——該公司於當地投資已高達75億美元。另外，也參訪了富士康位於休士頓、擴建中的資料中心伺服器廠房。



谷立言說，在休士頓，他見證了美台領先的無人機產業協會締結了深具歷史意義的新合作夥伴關係。台灣在高科技、大規模生產方面的專才，正好與美國充滿創新量能的無人機公司完美互補。

他強調，正如同在AI產業一樣，美國與台灣具備絕佳優勢，能夠在充滿活力的無人機產業中取得主導地位；而成功的關鍵將取決於創新能力與安全的供應鏈。



最後，谷立言表示，無論是定義21世紀的各項科技、確保供應鏈與社群的韌性、還是維護印太地區的和平，美國和台灣正與我們的民主隊友攜手合作，蓄勢待發，準備好要把握每個機會大放異彩、擊出全壘打。