藥師團體揭「國防醫藥學系招生暴增」　批政府破壞人力市場平衡

▲中華民國基層藥師協會理事長、藥師沈采穎，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫學系招生員額爭議才剛落幕，藥師團體今（2）日怒批，國防醫學院藥學系114學年度招生名額大幅增至28人，和12年前相比暴增近3倍，卻未見教育部減招其他藥學校系名額。國內藥師人力無短缺，反而有過剩疑慮，教育部、衛福部與國防部應立刻通盤檢討藥學生名額分配機制，檢視各校招生配額，避免不當增額破壞藥師人力市場平衡。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，教育部於103年9月曾承諾，在調整藥學系招生人數前，將徵詢藥師公會與各界專業意見，並建立協商平台。然而，此次名額增幅毫無預警，完全背離原有承諾，形同將藥師團體的意見當作空氣。

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此外，衛福部委託國衛院執行的《藥事人力發展評估計畫》，於 114 年公布的報告明確指出，目前整體而言並無藥事人力短缺的問題。沈采穎表示，我國藥師人力供給已遠高於國際平均：根據2020年OECD 統計，各會員國平均每萬人有 8.6 位藥師，而我國則高達13位，顯示藥師並不缺乏，反而可能過剩。

中華民國基層藥師協會強烈要求，教育部、衛福部與國防部應立刻通盤檢討藥學生名額分配機制，全面檢視各校招生配額，避免不當增額破壞藥師人力市場平衡。請執政當局，應堅守當年協議，維持藥學系總招生名額在1148 人，以保障民眾用藥安全與藥師專業發展。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，各藥學系招生名額設置為教育部權責，114年名額應該是去年此時已經核定。國內僅有醫學系招生有明確1300人的員額，其他醫事人員的招生員額並無具體數字，僅是衛福部定期評估，並和教育部說明目前培育量是否足夠，相關疑問還是需由教育部說明。