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貝佐斯辣妻以前長這樣！　整形醫分析「外貌進化」過程

桑切斯的「外貌進化史」在社群網站引發熱議。（翻攝X@_hello_im_j）

▲桑切斯的「外貌進化史」在社群網站引發熱議。（圖／翻攝X@_hello_im_j）

圖文／鏡週刊

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與二婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）日前在義大利威尼斯舉行世紀婚禮，除了婚禮本身受矚目，桑切斯的外貌竟也成熱議話題。有整型醫師分析她的「外貌進化」過程，引發不少討論。

貝佐斯與桑切斯完婚後，社群平台X出現多則討論桑切斯「進廠前後」的對比，以迷因圖為主題的帳號「@TSDmemes」貼出對比照，說到：「女士們，請不要再這樣對待自己了。」一篇貼文獲得24.6萬讚。另一個X帳號「@_hello_im_j」則發文：「我不在乎貝佐斯、桑切斯，也不在乎他們的婚禮。我在乎的是女孩和女人們被洗腦，覺得這很正常、很美好，請不要這樣對待自己。」

桑切斯的「外貌進化史」在社群網站引發熱議。（翻攝X@_hello_im_j）

▲桑切斯的「外貌進化史」在社群網站引發熱議。（圖／翻攝X@_hello_im_j）

事實上，早前桑切斯參與「藍色起源」（Blue Origin）太空飛行時，就有整形醫師分析過她的外貌變化過程。來自美國加州蒙特雷、沙利納斯與聖荷西的整形外科醫師黃文迪（Dr. Wendy Wong）在IG拍片表示，她記得桑切斯是南加州的新聞主播，自己從小看著她的節目長大，「但現在很明顯做了不少醫美」。她指出，最讓人注意的是桑切斯的臉頰和嘴唇，「臉頰的體積太大，甚至有點把眼睛往上推擠、造成變形。」

黃文迪醫師分析，這是淚溝過度填充的常見後遺症，「特別是淚溝填充做太多的時候，大家會努力把那個凹陷填平，但事實上那樣反而不自然——完全平滑不是正常的狀態。」

她也提到，桑切斯原本的嘴唇就很漂亮，「但很多時候，施打玻尿酸的醫師就是一直打、一直打、一直打。其實玻尿酸會移位，這不完全是施打醫師的錯，因為人的臉是會動的，就像我現在講話時，如果臉上打了很多填充物，久了它就會移位。」影片最後她說：「有時候你必須重新來過，重新接受自己原本的樣子，抓住你自己的神韻，同時還是保有自然的樣子。」

貝佐斯與桑切斯早前在義大利威尼斯完婚。（翻攝laurensanchezbezos IG）

▲貝佐斯與桑切斯早前在義大利威尼斯完婚。（圖／翻攝laurensanchezbezos IG）

不過，即便外貌備受關注，桑切斯的人生其實相當精彩。現年55歲的她出身媒體圈，曾任洛杉磯《Good Day LA》主播，後來轉任娛樂節目與專題記者。她同時也是持有直升機執照的飛行員，今年更參與貝佐斯創辦的「藍色起源」太空計畫，成為首批進行太空旅遊的女性之一。

桑切斯與貝佐斯的戀情在2019年曝光，當時貝佐斯剛宣布結束25年婚姻，兩人的關係一度引起媒體熱議。不過時間一久，兩人越走越穩，並於2023年訂婚，今年6月在威尼斯舉行婚禮。據悉婚禮耗資新台幣15億至18億元，邀來約200名賓客狂歡3天，包含金卡戴珊（Kim Kardashian）、歐普拉（Oprah Winfrey）、比爾蓋茨（Bill Gates）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、伊凡卡川普（Ivanka Trump）等名人，奢華盛大。桑切斯婚後冠夫姓，在IG 正式改名為「Lauren Sanchez Bezos」（蘿倫桑切斯貝佐斯），成為真正的「貝佐斯夫人」。


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