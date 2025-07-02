封鎖荷莫茲海峽？　美情報曝伊朗「悄裝水雷」恐斷全球能源命脈

▲ 油輪通過荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國情報指出，伊朗軍方上月在波斯灣船艦上裝載水雷，疑似準備封鎖荷莫茲海峽，加劇華府憂慮伊朗可能藉由封鎖世界上最繁忙航道之一回應以色列空襲，一旦成真將嚴重影響全球貿易。

《路透》獨家報導，2名美國官員透露，以色列6月13日對伊朗發動第一波飛彈空襲後，美國情報部門發現伊朗悄悄準備布雷。儘管未實際投放於海峽內，但光是裝載水雷便代表伊朗政府認真考慮封鎖這條航道，引發對全球能源供應鏈的憂慮，因荷莫茲海峽約占全球石油與天然氣運輸的1/5。

封鎖海峽可能推高全球能源價格，但自美國轟炸伊朗核設施後，全球基準油價反而下跌逾10%，反映市場對衝突未擴大至阻礙石油貿易感到寬慰。據報伊朗議會已於6月22日表決通過支持封鎖海峽，但最終決定權仍掌握在伊朗最高國家安全委員會手中。

目前無法確定伊朗在12天衝突期間搭載水雷的具體時間點，也不清楚是否已卸除。美方未說明情報來源，但這類資訊通常來自衛星影像、間諜線人或綜合前述2種手段。官員表示，不排除裝載水雷可能只是伊朗對美方的心理戰，也可能是為上級可能下達的命令進行必要準備。

白宮官員對此回應稱，由於川普成功執行「午夜重鎚行動」，打擊青年運動及極限施壓之下，荷莫茲海峽仍維持開放，已恢復航行自由，伊朗也被大幅削弱。五角大廈與伊朗駐聯合國代表處則未回應置評請求。