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漢堡王「暑期優惠券」大放送　最高狂省3347元

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出最新一季優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

暑假到了，速食品牌「漢堡王」祭出最新一季「暑期優惠大FUN送優惠券」，有24種優惠組合包括買1送1、銅板點心等，最高現省3347元，即日起開放使用3個月。

▲▼漢堡王最新「暑期優惠大FUN送優惠券」。（圖／業者提供）

▲優惠券內容一次看。※點圖放大

漢堡王「暑期優惠大FUN送優惠券」包括飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊「4大品項買1送1」；「1+1自由配69元」有雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯、中杯美式擇一，只要銅板價69元。

超受歡迎的「雙堡組合」優惠則推出「兩堡任選自由配129元」及「A+B隨你配159元」共2種全新搭配方案，其中「兩堡任選自由配」共有小華堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士培根牛肉堡4種經典堡款開放任搭；「A+B隨你配」則可在Ａ區3款漢堡擇一，再搭配B區的華堡、勁濃安格斯牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡3種豪華堡款任一款，最多現省95元。

另外還有6款單人滿足餐、6款雙人激省餐以及5款午茶點心組合，以上優惠即日起至9月30日開跑，機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用，各門市數量有限、售完為止。

▲拿坡里披薩。（圖／三商餐飲提供）。

▲拿坡里披薩祭出最新買1送1優惠。

拿坡里全門市即日起至7月16日也推「買1送1」最新限時優惠，凡外帶、內用「大披薩」或「6塊炸雞」即送「酥炸三角骨」1桶，特價390元。三角骨是裹上薄粉後現點現炸，口感外酥內彈，深受不少饕客喜愛，此次活動期間只送不賣。

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