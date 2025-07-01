彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？

記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，突接到電話通知噩耗，妻子墜樓身亡，讓彭當場情緒崩潰。對此，民眾黨主席黃國昌說，自己難過到不曉得如何形容，「台灣怎麼會變成這樣的國家？我想要問，就這樣逼死一條人命，你們心裡沒有感覺嗎？」

北院今審理京華城案，當庭聽審的黃國昌中午在法院外受訪表示，剛剛在法庭上勘驗了第一段辯護人所聲請，當初檢察官在訊問朱亞虎的過程，檢察官在勘驗的那段都承認「我今天很兇、我很生氣，因為我覺得你之前都沒講實話」，還稱「等你講了我想要聽的話以後，我就會開始對你比較好」。

黃國昌還說，最後到認罪關鍵時刻時，檢察官粗暴到什麼程度？檢察官對朱亞虎說，「你前兩次都順順回去，你覺得今天還會這樣嗎？」、「我希望你今天可以順順的回家，取決於你有沒有說實話」、「你接下來認不認罪，取決於我接下來要不要做強制處分」、「你認不認罪，就會影響我接下來要不要聲押」？

黃國昌指出，一開始朱亞虎都回答，這不是行賄，但檢察官反問，「連部分行賄都沒有嗎？」一路誘導，軟硬兼施，用誘導脅迫的方式，用押人取供的方式取得朱亞虎先生認罪。

▲彭振聲妻子輕生亡，律師緊急向法院請假。（圖／記者許靖騏攝，下同）



「我沒辦法描述啦，真的沒辦法描述，最好的方式，那段偵訊過程，全國各大媒體播放。」黃國昌說，偵查終結了，檢察官怕什麼？怕自己怎麼不正訊問的，怎麼誘導脅迫的？怕那種根本違反刑事訴訟法審理原則的方式，暴露在全台灣人面前嗎？而且今天勘驗的還只是比較不兇的那段，怎麼不把前面很兇的都勘驗一下？

黃國昌直言，檢察官自己都承認「我今天很兇、我很生氣」，檢察官你生氣什麼？刑事訴訟法課予的客觀義務都忘記了嗎？檢察官問案對被告生氣，因為他沒講你想講的話？你刑事訴訟法老師是這樣教你的嗎？你在司法官訓練所老師是這樣教你的嗎？

黃國昌說，「再說一次，把那些錄音帶，全國各大媒體放出來讓全國人民聽，朱亞虎是這樣認罪的」。

黃國昌說，今天早上的情緒非常重，聽到彭副在法庭外哭喊的那些話，已經難過到不曉得怎麼形容了，「台灣怎麼會變成這樣的國家？台灣怎麼會變成這樣的國家？我在法庭上看著那些檢察官，我想要問，就這樣逼死一條人命，你們心裡沒有感覺嗎？」

黃國昌直言，在接下來這場奮戰中，不管民進黨的賴清德怎麼亂搞，不管北檢的檢察官當鷹犬、當爪牙當得很開心，當得連良心都沒有，「我們絕對不會屈服，奮戰到底，絕對不會屈服、奮戰到底」。

「我再說一次，北檢有種把偵訊光碟錄音帶放出來給全國人民聽。」黃國昌說，看看今天在這裡的嚴詞批判，「誘導脅迫，押人取供」這8字是不是一個客觀描述。

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