只有40歲！最年輕總幹事　簡大川獲聘桃園區農會總幹事

▲桃園區農會總幹事簡大川（左二）是全市各區農會，最年輕總幹事。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局1日指出，桃園區農會於6月30日召開第20屆第3次臨時理事會會議，並辦理農會總幹事聘任票決、候聘人遴選，經農業部核定簡大川及王睿麟2名合格人員，會場9名理事票決，由簡大川獲6票，受聘為桃園區農會第20屆總幹事。

今年40歲的簡大川成為桃園市最年輕農會總幹事；桃園市政府農業局長陳冠義、桃園區長許敏松、桃園市農會理事長游象紀、總幹事周宗維，龜山區農會理事長劉朝全、總幹事許育源等皆到場祝賀。

農業局長陳冠義表示，74年次的簡大川，是目前桃園市全市最年輕總幹事，過去曾任職龜山區農會13年，具基層歷練及青農政策實務，兼具熱情與實力，相信未來將以青年視野領航農會轉型升級。簡大川感謝理事會的信任，亦深知總幹事職務的重要性，已經做好準備迎接挑戰。未來將秉持務實創新的態度，全力提升農會專業服務能力。

桃園市各區農會理事長、常務監事改選及總幹事遴聘，於今年3月初陸續完成，唯有桃園區農會總幹事未獲續聘，市府農業局依「農會總幹事遴選辦法」辦理，終於在3個月後完成桃園區農會總幹事遴聘。