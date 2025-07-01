保險桿被前車倒退輕碰　事後想出險再報警...2車主最高罰3千

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲錢姓女子日前路停路邊，前方1輛由59歲陳姓男子開的白色自小客車緩緩倒退，輕輕碰上她的保險桿，錢女、陳男下車查看一會後各自離去，錢女後來或許想要向保險公司辦出險而報警，不料，意外讓當時沒有馬上報警的2人都違規，最高可開罰3千元。警方建議，如果當事人無法立即報警，當下應先打110口頭報案，事後再製作筆錄，以免觸法。

▲▼台中市一名女子的車子被撞，沒有馬上報警，事後報案恐挨罰3千元。（圖／民眾提供，下同）

錢女日前上午8時30分許，車停在敦富二街時遭陳男撞到，直到當天傍晚才向台中市警察局第五分局交通分隊報案，警員吳政哲查看她的行車紀錄器得知，陳男當時後退，是要挪出空間給小貨車停車卸貨，不慎撞到錢女的自小客車，陳男下車查看後，以為雙方都認為沒事才離開現場。

但錢女辯稱當時回到車內是要拿手機報警，沒想到陳男突然離去，加上公司老闆在催促，所以她也離開現場，等下班後才報案。

原本單純的擦撞案因雙方當事人都沒有報警，應該順利落幕，不料，因為有人為了要辦出險，意外讓當時沒有報警的行為違規，警方表示，依道路交通管理處罰條例第62條的規定，可處1000元至3000元罰鍰。