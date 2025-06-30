快訊／資深黑貓女捅死菜鳥男同事　冷回「4個字」遭移送建請聲押

▲林口黑貓宅急便發生凶殺案，女員工刺殺男同事。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）



記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市林口區宏昌街的黑貓宅急便宅配站，30日上午發生凶殺案！徐姓女員工疑似因工作問題，與41歲陳姓男同事經常發生摩擦，她30日上午見陳男抵達公司，便持預藏的折疊刀朝對方頸部、胸部猛刺兩刀，陳男血流如注癱坐在地，雖經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治，警方稍早依照殺人罪將徐女移送新北檢複訊。

▲徐女犯案用折疊刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

涉嫌殺人死男同事的徐姓女子原本面對警方訊問拒答，連中午便當也沒吃，稍早終於願意製作筆錄，但徐女對於為何藏2把刀伏擊殺害陳男，她僅冷回4個字：沒有原因。還自稱有憂鬱症，在服用抗憂鬱的藥物，但卻沒有就醫證明及紀錄，而2把折疊刀是在蝦皮購物買的，警訊後已依殺人罪移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

據了解，徐女任職黑貓宅急便約10年，陳男則是到職約2年，2人共用一輛送貨車，雙方因排班、車內衛生習慣等問題有諸多摩擦，上週陳男與家人出國遊玩，徐女則為他代班，但陳男返回工作崗位上時卻發現，車內環境髒亂、包裹也沒有處理好，因此向幹部反映，並在工作群組內發出車內照片，指出椅座上及地板都是垃圾，有2、3杯喝過的手搖飲、衛生紙及散落的文件，質問徐女「難道這些都要我清？」，徐女未道歉，反而回覆「幫清謝謝」。

▲事發後救護畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

主管得知此事後，公開提醒徐女此事，孰料，徐女疑似因此懷恨在心，對陳男萌生殺意，30日一早見陳男抵達公司，便持預藏的折疊刀，將陳男壓制在地，朝其頸部、胸部猛刺兩刀奪命，稍早警方將徐女依照殺人罪嫌移送新北檢複訊，要進一步釐清其殺人動機、犯案經過。