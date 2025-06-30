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吵架對話曝！黑貓送貨員怨車內髒　女同事4字冷處理…上班反殺他

▲▼ 林口黑貓宅急便發生凶殺案，女員工刺殺男同事。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

▲黑貓宅急便送貨員徐女，因工作爭執刺殺同事陳男。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站，今(30日)上午8時許驚傳恐怖命案，員工徐女(36歲)提早到公司，待同事陳男(41歲)抵達後，壓制在地持刀刺死對方，動機疑與工作爭執有關，上週工作群組裡，陳男拍下物流車內髒亂不已的照片，徐女未道歉反倒要對方幫忙清理，後續疑似還有激烈爭吵。

據了解，徐女與陳男雖然是同事，但彼此並沒有加Line好友，檢視公司群組對話，上週被害人陳男在群組貼了一張物流貨車車內照片，椅座上及地板都是垃圾，有2、3杯喝過的手搖飲、衛生紙及散落的文件，怒問「難道這些都要我清？」徐女未道歉，反而回覆「幫清謝謝」。之後2人持續有訊息對話，但都已收回，研判雙方應有激烈爭執。

另檢視查扣的徐女手機，女友看到新聞隨即傳訊「你為什麼要這麼衝動，你這樣會被關」；而除了現場遺留的兇刀外，徐女隨身包包內還有另一把折疊刀，研判預謀可能性相當高，目前檢警將到徐女龜山區租屋處搜索，看是否有其他違禁品。

被害陳男的妻子初步表示，她與丈夫及2子租屋在泰山區，丈夫到黑貓工作約2年，平時並沒有提起在公司與徐女相處狀況，也沒有其他抱怨。

▲▼黑貓送貨員遭女同事刺殺，妻子紅著眼奔赴警局。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲死者妻子紅著眼奔赴警局。（圖／記者陳以昇攝）

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