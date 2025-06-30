北市特斯拉連撞機車、電箱逃逸！輪胎噴飛照開　狂刮火花影片曝

記者張君豪／台北報導

6月1日凌晨3時28分，北市信義區發生一起特斯拉涉嫌肇事逃逸、公共危險案件。蕭男（31歲）駕駛白色特斯拉Model Y自行經仁愛路四段時，先撞擊人行道防撞柱，隨後車輛偏離路線駛入光復南路方向，並在仁愛路四段496巷旁再撞上停放路旁的一輛普重機及中華電信電箱。

▲蕭男駕駛特斯拉連續追撞路旁防撞桿、電箱、機車，並棄車逃離現場有危險駕駛、疑似酒駕情事。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





這輛特斯拉在撞到防撞柱後輪胎掉落，底盤刮擦地面發出火花仍持續追撞路旁機車、電箱。事發後蕭男棄車逃逸，直到當日晚間約18時被警方約談到案。警方目前依觸犯《道路交通管理處罰條例》非傷人肇事逃逸開罰，另由偵查隊調查是否涉犯《刑法》公共危險罪。



信義警方表示，肇事車輛撞擊時衝擊力道強烈，造成車體嚴重損毀，導致車輪脫落、冒出火花，駕駛仍繼續行駛。警方接獲通報後立即派員到場進行人車疏導管制交通，所幸未有人員受傷。







經調閱沿線監視器畫面，掌握肇事經過與車輛路線，當晚通知蕭男出面說明。警方目前正釐清該起車禍是否另涉酒駕、毒駕等重大違規行為，仍待鑑定及司法調查結果釐清。

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