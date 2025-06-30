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愛在兵凶戰危時／愛上中國人　等了20年不能結婚

Ben（右）與Winsen（左）是第一對在泰國登記結婚的中台同性伴侶，2人6月通過移民署面談後入境。

▲Ben（右）與Winsen（左）是第一對在泰國登記結婚的中台同性伴侶，2人6月通過移民署面談後入境。

圖文／鏡週刊

53歲的中國廣州人Winsen曾考慮和台灣伴侶Ben去美國結婚，但遭到拒簽，原因不明，想轉往紐西蘭，也被拒絕。Ben說：「有些面試官比較主觀，認為Winsen年紀太大，又單身，可能有非法移民傾向。」

中高齡單身　簽證取得不易

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Ben原本在香港工作，因SARS疫情，公司停擺，他轉往廣州經營服裝生意，2005年在同志交友聊天室認識了Winsen，Winsen是3家商場的老闆，卻總是一身汗味、不事張揚。Ben以為他是生活落魄的街頭漢子，「直到半年後我才知道他有房、有店、有錢，只是不說。」

Winsen看他為了工作，來回舟車勞頓，太辛苦了，要Ben辭去工作，在家照顧狗，如此同居生活10多年。他們這樣形容：彼此的個性像是同一個模子刻出來的，天天都像初戀。然而Covid疫情將他們硬生生分隔兩地，Ben不斷向內政部、陸委會、總統府陳情，「這是我的婚姻權，都是台灣人，為什麼跟其他國家的人可以結婚，我們不行？那種感覺很無力，同伴們一個個離開、去結婚了，大家也不再為我們聲援，只好一個人寫陳情信。」

Winsen（左）時隔多年來台，讚TPASS卡很好用，圖為他們與台北一○一合照。（Ben提供）

▲Winsen（左）時隔多年來台，讚TPASS卡很好用，圖為他們與台北一○一合照。（圖／Ben提供）

有一年同志遊行，Ben舉著標語「還我婚姻權」，二個路人經過，一個問：「跟中國人還不能結同婚嗎？」另一個說：「因為同婚在中國不合法啊。」Ben激動又無奈，「那種聲音好像在說：『活該，誰叫你愛上中國人。』為什麼愛上中國人成了一個錯誤？我感覺被霸凌。」

疫情期間，Ben遭逢母親車禍、阿公去世，伴侶卻不在身邊。「這是我媽媽最需要我們陪伴的時候。」

去年9月，當他們得知開放第三地的結婚登記時，心裡並沒有很高興。Winsen申請美國、紐西蘭簽證都被拒，他們又花費100美元，打算申請美國猶他州的線上婚禮，但詢問相關部門後得知線上婚姻無效，損失了一筆費用。眼看著可能性被堵死，一度相當絕望。今年1月，泰國通過同性婚姻，露出了一絲曙光。

轉赴泰成婚　程序繁瑣耗時

但光是備齊泰國結婚所需文件，就是一大障礙。「在中國，要自己去民政局、公證處跑這些文件，難度非常大。首先，公務員不一定會幫你開，要有門路或關係，就算很順利開出來，還要拿去外交部驗證，再拿去泰國大使館驗證，才完成雙驗證。Ben問我外交部在哪裡？我說不知道。」他們委託在地的代辦服務公司取得單身證明、護照的中英文雙認證文件，「費用加起來人民幣2,000元，對我們來說，請代辦去辦是成本最低的。」

由於語言不通，也不熟悉泰國的行政流程，他們決定花費新台幣4萬多元，委託移民仲介公司幫忙辦理婚姻登記，以及翻譯、驗證等文書流程。

Ben和Winsen今年3月在泰國曼谷一所地區辦公室登記結婚。（Ben提供）

▲Ben和Winsen今年3月在泰國曼谷一所地區辦公室登記結婚。（圖／Ben提供）

今年3月14日，在泰國曼谷的一間地區辦公室，Ben與Winsen取得結婚證書，成為第一對在泰國登記結婚的中台同性伴侶。「如果自己跑流程，光是遞交文件、預約結婚登記，就需要1、2個月，不可能拿旅遊簽證待這麼久，只能靠代辦公司去插隊、協助確認文件。」能花錢解決的都是小事。「比起過去的磨難，對我們來說很值得。」

Ben解釋，4月塞班島關閉中國觀光客的簽證後，至少4對伴侶的計畫被迫改變，考慮轉往泰國，向他們詢問經驗和意見。「塞班島突然停掉很恐怖，原本這條路是最快的，雖然費用很高。我們正在整理去泰國結婚的SOP，否則很多人像無頭蒼蠅亂撞，中間走冤枉路也可能蒙受經濟損失。」

Ben的父母、親戚都知道二人的關係，Ben的家人逢年過節會飛往廣州，Winsen也常自由行來台相聚。他們永遠無法忘記2019年7月31日那天，Winsen記得：「中午12點多，Ben打電話說，新聞報導隔天自由行關停，叫我趕快回來。中國政府是這樣，7月31日告訴你，8月1日就關，說停就停。我趕到公安局申請簽證，已經有人在排隊。我們拚了命，拿到簽證，還有一次去台灣的機會。」他們像是隨時可能被碾死的螞蟻，無法奢望相聚，自由往返的權利被捏在威權手上。

Ben（左3）的家人等候在機場入境大廳，看到2人後露出開心的笑容。

▲Ben（左3）的家人等候在機場入境大廳，看到2人後露出開心的笑容。

政策急轉彎　不安如影隨形

6月17日，我們來到桃園機場。這天，因颱風蝴蝶影響，飛機延誤2小時，二人抵達台灣後，又花了約90分鐘面談，最後面試官說：「恭喜你們通過面談！」隨後Winsen入境，與Ben的父母、妹妹和外甥女熱情相擁。這紙團聚簽證得來不易，婚姻生活終於多了重法律保障。Ben說：「我們年紀大了，爸媽也老了，都是我們在照顧他們，結婚後就可以隨時兩邊照顧。」

在泰國結婚後，Winsen向母親出櫃：「我跟Ben已經在泰國結婚了，你多了一個兒子。」外甥也拍拍他的肩，說：「你們在一起，我支持。」

我們向陸委會查詢目前有多少對中台同婚配偶？還在等待審查的又有多少？陸委會表示，根據內政部移民署的統計資料，截至2025年6月，兩岸同性婚姻申請來台團聚已獲准有69人，向移民署遞件、正在申請審理的有10人。海基會副祕書長、發言人黎寶文受訪時表示，海基會主要角色是協助驗證婚姻狀況證明，針對同婚伴侶驗證單身證明已有52件。

海基會發言人黎寶文。

▲海基會發言人黎寶文。

日前中國籍配偶補交除戶證明風波在Ben心中留下陰影。他先澄清：「我不是國民黨喔！我支持民進黨，但是我覺得這政策有點荒腔走板，因為已經危害到我了。我會因此擔心未來，突然間要你拿出證明，我們是同性伴侶，目前拿的是單身證明，他在中國是未婚，如果過幾年忽然說要提出其他文件，這是很恐怖的事情欸！有很多不安全感。」

陸委會表示，同婚當事人同樣需繳交除戶證明，並提醒：「因為中共不承認在台同婚事實，因此當事人無法註銷在陸戶籍，要取得台灣人民身分會有困難。」

兩岸兵凶戰危，他們感覺自己的親密關係也危如累卵，「我的命運和未來是掌握在執政者手上的感覺。」這種危險敏感反映在日常用詞上，「朋友間講話要很小心，包括我現在不敢講陸配，都講中配。」Ben感覺台灣社會將中國籍配偶當成代罪羔羊，語重心長補充：「中國人不一定親政府，反而很多台灣人親中。」


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