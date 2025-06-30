防止睡過頭？三鶯線座椅「硬邦邦設計」曝光　捷運解答了

▲三峽鶯歌線車廂內部曝光，座椅有防火功能。（圖／新北捷運局FB，下同）



網搜小組／劉維榛報導

捷運「三峽鶯歌線」將在明（2026）年啟用！新北捷運局指出，車廂同樣是設計硬邦邦的座椅，除了符合防火設計，加上也做過100公斤強度測試，「所以列車座椅雖然不柔軟，但非常堅固安全」。此外，就連塗上9種頑強塗鴉也能輕鬆清除，且不會剝落或褪色。

新北捷運局在臉書粉專表示，關於車廂內硬邦邦的座椅，其實有周全的考量，三鶯線列車座椅採用FRP（玻璃纖維強化塑膠）符合防火材質，也依據國際鐵路聯盟頒布的標準，經過了模擬成人體重約100公斤壓力的強度測試，所以列車座椅雖然不柔軟，但非常堅固安全。

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此外，車廂座椅也看起來非常光亮，是否會容易有髒污呢？新北捷運局解答，過去曾嘗試9種頑強塗鴉做測試，包括紅色與黃色噴漆、黑色油性或水性馬克筆、白色油性修正液、黑色鋼珠筆與鉛筆、蠟筆、螢光筆，結果使用清潔劑擦拭後都能完全清除，座椅表面都不會起泡、破裂、剝落或褪色。

▲頑強塗鴉也能清掉。



事實上，台北捷運也在粉專PO出問答題，「為什麼捷運車廂內座椅要使用很硬的材質？A：防止旅客睡過站、B：達到防火的效果」。

如同上述一樣的答案，台北捷運回應「達到防火的效果」，為了顧及所有旅客的安全，捷運電聯車車廂內部的所有材料，皆須使用符合規範的防火材質，包含大家平常乘坐的藍色座椅，也是使用符合防火性能的FRP材質製作，雖然坐起來冰冰冷冷不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全。