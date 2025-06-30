今「一年一度天貺日」玉帝開天門　吃1物貴人福氣到

▲今日「天貺日」可去廟裡拜拜。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是農曆六月初六、一年一度的「天貺（音同況）日」，相傳是玉皇大帝開天門巡視人間的日子。命理專家柯柏成分享，上天開天庫賜福給凡間的大日子，去廟裡拜拜，供品可挑3樣水果、5顆未剝殼的龍眼，拜拜後現場剝殼（去除衰運），吃下龍眼代表全新開始的好運程，福氣與貴人相隨。

柯柏成在臉書說，宋真宗的「天書造神運動」──天貺日，一個原本因政治需要而開始的天貺日六月初六，今年是在陽曆的6月30日，依照古代的節日安排，一月初一、二月初二、三月初三…一直到九月初九都是相對重要的節日，道家簡稱「重日」，但唯獨在宋真宗之前，六月初六一直都是一個空缺。

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柯柏成指出，在宋遼的澶淵之盟後，宋真宗一直急於在政治上有一個突破性的代表事件，來顯示澶淵之盟並非喪權辱國的不平等條約；因此在大中祥符五年（西元1012年）六月初六，製造了一件造神運動，號稱玉皇大帝降下天書，為紀念玉皇上帝頒賜天書與昭告祥符之日，將這一天訂為天貺日。

柯柏成表示，政治上後緊接著封禪泰山，主要在宣示君權神授的不可侵犯性，以穩固國內政權；宗教上透過興建道觀供養天書，將道教推舉到國教的地位，藉此壓抑日漸興盛的佛教勢力。

▼天貺日拜拜後，吃下龍眼代表全新開始的好運程，福氣與貴人相隨。（達志／示意圖）

柯柏成提到，這個是人造世俗的節日，後來因為集體意識的演變，與歷史年代推疊，成為道教一個相當重要的祈福節日；相對天赦日不同，天赦日是由上天赦免凡間的罪過，天貺日是上天開天庫賜福給凡間的大日子，天赦日一年有5-7次，天貺日一年就這麼一次在六月六。

柯柏成寫道，天貺日主要是福貴相生，累積更多福氣、好運氣，去廟裡拜拜時可以將開運物品，如平安符、佛珠等隨身護佑吉祥物，過天公爐（順時針繞3圈）加持；供品可挑3樣水果、一份蛋糕、牛軋糖、5顆未剝殼的龍眼，拜拜後現場剝殼（去除衰運），吃下龍眼代表全新開始的好運程，福氣與貴人相隨。

柯柏成說，這天在古代民間又稱「曬書節」、「曬龍衣」，運用天地氣旺的原理，曬物得陽氣庇蔭，可將內衣或工作服曬太陽，象徵「衣祿生陽」、「運勢開通」；學生可以把書本拿到太陽下曝曬15分鐘，可以接到上天來的好考運。

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