今「小滿」2生肖旺爆　脫單靠這波全年最好運

▲小滿生肖屬猴的愛情降臨。（示意圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「小滿」，命理專家柯柏成表示，有兩個生肖要好好把握，屬馬事業大吉，屬猴的愛情喜神降臨，單身者務必抓住這波全年最好運時期，脫單的機會就藏在其中。

柯柏成在臉書說，今年小滿在陽曆5月21日凌晨2時54分23秒交節氣，農曆四月（小）二十四日，24節氣裡有小寒就有大寒，有小暑就有大暑，有小雪也有大雪，偏偏有小滿就是沒有大滿。

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柯柏成指出，因為人的智慧很清楚，小滿是最好的狀況，只要大滿就有災禍要來，想要持盈保泰，小滿就很足夠了，再貪心就會被天地人鬼神所忌，麻煩的災禍就跟著來。

柯柏成表示，小滿是一個充滿希望的節氣，麥粒漸滿未熟，江河將滿未溢，正如人生「小得盈滿」的理想狀態，《月令七十二候集解》「四月中，小滿者，物致於此小得盈滿。」

柯柏成提到，在交節氣這一天可以試看看開運法，早上起床時輕輕畫個「財」字於手掌心，默唸心中願望，助力財運亨通；晚上睡覺前，再畫個「寶」字，鎖住一日收穫，讓財富能量滿滿積累。

柯柏成說，相對的如果要考試的學子，早晚分別寫「文」、「昌」；身體不適的就早晚寫上「健」、「康」；求姻緣的寫上「愛」、「情」，都可以讓好運鎖在自己的手上；如果貪心一點的，全部都寫行不行？根據節氣的指導，小滿就可以，願望多了就失焦，建議許一個最希望成真的願望。

柯柏成指出，小滿節氣有兩個生肖更要好好把握，屬馬事業大吉，將明顯感覺到諸事都變得十分順利，以往擱置無法處理的難題，將在這陣子會有貴人相助而解決；另外，還可以主動聯繫許久不見的朋友或老同學，和對方約出來聚聚，維持交情，對方或許會在未來成為貴人。

柯柏成表示，屬猴的愛情喜神降臨，有伴侶的人會在相處之中體會到新的感動，對方將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶；單身者務必抓住這波全年最好運時期，脫單的機會就藏在其中，這個節氣相親的成功率也比較高。

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