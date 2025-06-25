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天門大開！天貺日撞上冥王逆行　3星座命運翻盤：上天點名補運中

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲天門大開！天貺日撞上冥王逆行，3星座命運翻盤：上天點名補運中 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

6月30日，天上星象與人間祈願形成一場難得的共振。這一天，不僅是東方命理一年一度、極具轉運意義的「天貺日」，傳說中玉皇大帝會大開天門，親自下凡巡視、賜福人間；同時，西方占星也正進入冥王星逆行的高峰期，土星即將逆行，太陽則行經巨蟹座，情感能量被全面放大。這樣的交錯時刻，被不少命理與星座專家視為一個「打開命運新入口」的關鍵節點。

「貺」意為賜予、恩賞，所謂「天貺」，便是「上天賜福」之意。在民間信仰中，這一天有如宇宙開通的神聖通道，凡人所寫心願，皆可「直達天聽」。許多人會選擇在這天焚香祭拜、書寫心願、補財庫或求赦罪，期盼能接住來自天上的正向能量。而今年這股古老信仰，恰與西方星象不約而同指向一個關鍵訊息：變動與重啟，正是這一夜的主旋律。

冥王星象徵破壞與重生，在逆行期間，人們內心深處的執念、隱藏問題往往會被放大，進而促使個體迎向清理與轉化。而即將加入逆行行列的土星，則挑戰著人們的責任感與紀律，提醒我們重新檢視現實與限制。在太陽進入巨蟹座的這段期間，情感、家庭與安全感成為主題，也讓許多平常壓抑的情緒浮現檯面。

若從星座角度觀察，有三個星座正巧落在能量焦點之中，更有機會在這場「東西方天象交會」中率先翻轉命運。

巨蟹座
巨蟹座作為本月的主場星，太陽能量正旺，內在情緒與家庭關係的轉化將有明顯推進，不少人將在人際或情感上獲得重新連結的機會，是許願感情和諧、家庭順利的最佳時機。若近期心中有未竟的溝通、未解的情緒，此刻不妨鼓起勇氣，做一次誠實的表達。

摩羯座
摩羯座則是這波冥王星逆行能量最直接的受影星座。過去幾個月所經歷的壓力與動盪，開始逐漸露出曙光。不論是財務狀態的調整，或是職場角色的變化，都將進入一個「破而後立」的轉化期。此時的祈願若聚焦於「重整結構」、「重啟事業」，將有望突破卡關的困境。

雙子座
雙子座則受惠於語言與思維能量的提升，在星象層面具備強大的表達影響力。不論是簡報、面試、提案或人際互動，都可能在關鍵時刻打中他人心坎，成為改變局面的關鍵力量。此時適合許下有關貴人、人脈與曝光機會的願望，尤其對從事內容創作、媒體、公關行業者來說，是一波可攻可守的翻盤時機。

天貺日不只是補財庫、求姻緣的習俗儀式，更是一個提醒人們「主動選擇相信自己、相信轉變」的宇宙訊號。當星象與民間信仰不約而同地指向一個「打開新局」的契機，也許，我們需要的不是更多祈願詞，而是一個踏出去的起點。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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