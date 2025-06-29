幼幼台大跳《大展鴻圖》　影片遭青鳥出征罵到下架了

▲幼幼台大跳《大展鴻圖》，影片遭青鳥出征。（圖／翻攝自IG）

記者趙蔡州／綜合報導

廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD創作的歌曲《大展鴻圖》近期在網路爆紅，吸引了許多網友、網紅甚至是藝人分享翻拍影片。東森幼幼台26日在IG曬出《超級總動員》主持人鍾欣凌、郭彥均帶領哥哥姐姐們大跳《大展鴻圖》的影片，然而影片曝光後引起不少網友撻伐，甚至有人直接打電話到電視台抗議。

東森幼幼台26日在IG曬出影片，可以看見藝人鍾欣凌、郭彥均站在前方，後方則是3位YOYO家族的哥哥姐姐們，5人合體大跳近期爆紅的洗腦神曲《大展鴻圖》，貼文中還寫下「超級總動員也來接棒挑戰大展鴻圖。天竺鼠姐姐張恆安、酪梨姐姐林妍希、浣熊哥哥陳小龍，舞力全開，祝你大展鴻圖」。

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然而，影片曝光後，卻有許多網友留言撻伐，有人說，「兒童台是不是應該要謹慎選曲啊」、「幼幼台可以不要教小孩跳抖音歌嗎」、「幼幼台認真，我不希望你們殘害台灣小孩」、「千防萬防不給小孩看，結果幼幼台跳」、「兒童台跳抖音歌曲非常不妥，何況歌詞內容也毫無教育意義」。

事件延燒後，東森幼幼台目前已經將影片刪除，然而社群平台上仍有許多網友在轉貼影片，指責東森幼幼台的大跳《大展鴻圖》的舉動非常不妥，甚至疑似有網友打電話到電視台抗議，還把抗議內容錄音並公布到網路上，但也有人覺得，流行的東西本來就會互相影響，抗議也太小題大作了。