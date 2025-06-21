最新洗腦曲《大展鴻圖》原唱是他　7月來台開唱

記者葉國吏／綜合報導

近來一首洗腦神曲〈大展鴻圖〉席捲各大短影音平台，眾多網友與藝人爭相翻拍，原唱攬佬（SKAI ISYOURGOD）的背景也因此受到關注，他以獨特音樂風格和鮮明個人特色，成功吸引眾多年輕聽眾。

▲攬佬曾經來台開唱。（圖／攬佬提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

攬佬今年27歲，來自廣東惠州，他的音樂創作融合「美式孟菲斯」風格與「廣東方言」，並擅長在廣東話、閩南語、普通話與客家話之間自由切換。2020年，他透過網易雲音樂推出首支單曲〈KNOW that〉，隨後陸續發表多首單曲及EP，展現街頭感十足且貼近民間生活的歌詞，逐漸累積粉絲。攬佬將在7月27日於Legacy Taipei首度訪台開唱，將演出超過20首歌曲，並驚喜公布邀請禁藥王Ft. DAFAA 大法、LilHAO 擔任嘉賓，門票已開賣，詳洽遠大售票系統。

2023年，攬佬發行首張專輯《順風順水順財神》，其中〈虎頭奔〉、〈茶莊〉、〈生仔未必就是福〉等歌曲皆獲得不錯的回響。2024年8月，他推出第2張專輯《八方來財》，憑藉〈大展鴻圖〉一舉爆紅。專輯中的其他歌曲如〈八方來財〉、〈香車豪宅〉等，也因硬派曲風與豐富內涵受到Z世代及地方青年的喜愛。

大展鴻圖歌詞：

別墅裡面唱k 水池裡面銀龍魚

我送阿叔茶具 他研墨下筆直接給我四個字

大展鴻圖大師親手提筆字

大展鴻圖搬來放在辦公室

大展鴻圖關公都點頭 有料

鴻運不能總是當頭因為

他說要玩就要玩的大 賊船越大老鼠才坐的下

得罪小人沒關係 得罪君子我看不起

世上君子不貪杯 等於得罪了道

黑灰藍白道亦有道 逆流才會水漲船高

愛財如命的人沒有義 我說是對兄弟不是pusy

細佬安之若命 顛佬聽天由命

攬佬拿把霜之哀傷 劍指妖魔革命

人太沈迷收米 人情軟過玻璃

江湖總是形形色色 誰還沒點詬病

阿叔喜歡看風景 街頭中無道

攬佬要沒錢也得博命搵 勞力士還是AMG

別墅裡面唱k 水池裡面銀龍魚

我送阿叔茶具 他研墨下筆直接給我四個字

大展鴻圖大師親手提筆字

大展鴻圖搬來放在辦公室

大展鴻圖關公都點頭

鴻運不能總是當頭因為

騎樓混著 66 大順 man we good（無錯）

騎行越秀 小北淘金我的 hood（無錯）

帝女花 是我的 《California love》

聽任劍輝跟白雪仙 白雲吃個農家樂

太平館西餐廳搬了 但精氣神還在這

敵人幻想變泡沫 像燒臘店的外賣盒

路上買個九爺雞 火鍋里燙個娃娃菜

那宵夜來自大排檔 我們卻被人當大牌

廣東人系北京 唱住粵語 rap man we Stand up

話 Stand 唔到概 d 佢到佢阿媽都唔認得

珠江 skr 當我賽龍舟 然後啫啫煲 同 yum 涼茶

uhh cook cook cook

中華小當家 廣東街頭潮流 trendsetter

海印打口 CD 箱子肩背著

在那 spa 游泳池 水質必須夠乾淨 這是潛規則

老字號絕不會變味了 叉燒包加蜂蜜點綴著 吃的粽子絕對是那鹼水的

大展宏圖 我練字練累了

Then I pusssssh

別墅裡面唱k 水池裡面銀龍魚

我送阿叔茶具 他研墨下筆直接給我四個字

大展鴻圖大師親手提筆字

大展鴻圖搬來放在辦公室

大展鴻圖關公都點頭

鴻運不能總是當頭因為