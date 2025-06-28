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拒藍營重啟核電野心！綠新北黨部與民同行　蘇巧慧：下架不適任立委

▲▼反對核三重啟！蘇巧慧辦瑞芳基層工作會議：拒絕國民黨重啟核電的野心。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲蘇巧慧辦瑞芳基層工作會議，拒絕國民黨重啟核電的野心。（圖／民進黨新北市黨部提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市黨部今（28）日舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，黨部主委蘇巧慧感謝公民團體和議員林裔綺在二階連署時努力收件，單瑞芳區便繳出3000多張連署書，接下來新北黨部將與公民團體並肩作戰，下架不適任立委，同時也呼籲民眾拒絕重啟核三，拒絕國民黨重啟核電的野心。

民進黨新北市黨部今由黨部主委蘇巧慧與國策顧問陳朝龍、新北市議員林裔綺、前瑞芳鎮長顏世雄、前貢寮鄉長陳世男與瑞芳、平溪、雙溪、貢寮基層黨公職共同舉辦「顧咱台灣基層工作會議」。

蘇巧慧特別感謝公民團體和議員林裔綺二階連署時在瑞平雙貢4區努力收件，單就瑞芳區便繳出3000多張連署書。接下來新北黨部將與公民團體並肩作戰，下架不適任立委，同時也呼籲民眾拒絕重啟核三，拒絕國民黨重啟核電的野心。

蘇巧慧表示，公民團體從去年底開始每天上街收連署書，就是為了守護現在大家習以為常、卻得來不易的民主日常。正式進入三階後，新北黨部接連舉辦五場基層工作會議，不只前進人口稠密區，凝聚基層組織實力，同時也深入偏遠鄉鎮，聚集各地民主力量，和公民團體並肩作戰，恢復國會秩序，下架破壞制度、弱化台灣、靠攏中國的國民黨立委。

對於藍白在立法院的胡作非為，蘇巧慧指出，新北北海岸的民眾最能感受，在野黨5月強行三讀通過「核子反應設施管制法」修法，讓除役的核電廠有機會重新啟用，接著再透過立法院推出「核三重啟公投」，一步步摧毀台灣好不容易才完成的「非核家園」成就。

蘇巧慧痛批，目前台灣沒有核廢料的最終處置場，但新北的6位國民黨立法委員卻一致同意核管法修法，難道新北的國民黨立委都同意核廢料繼續放在新北嗎？若是核三公投通過，在新北石門的核一和萬里的核二，恐會成為下一個藍白立委重啟的目標，屆時新北核廢料問題將更加棘手。

蘇巧慧強調，民進黨的立場一直非常清楚：「核廢沒解決、核電沒可能。」而從上次核四公投的結果來看，新北市民也已經清楚表達拒絕核電的立場和態度，然而國民黨的新北市立委為了轉移大罷免的焦點，罔顧新北市民權益，配合國民黨在立法院強行通過修法，執意推行「核三重啟」公投，試圖模糊輿論焦點。

蘇巧慧呼籲，民眾7月26日出門投票、同意罷免，阻止國民黨立委摧毀台灣進步的成果，反對核電重啟，守護台灣，也捍衛家園的安全。

林裔綺則說，過去的民主前輩為了推動台灣民主，不斷上街抗爭、衝撞維權，台灣才有今天傲人的民主成就，而這次的罷免公投，就是這個世代的民主抗爭，需要台灣人一起站出來，下架不適任的國民黨立委，守護台灣自由、民主、繁榮的生活。

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