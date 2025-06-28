南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追比手勢！內行認出：常出沒

▲阿伯跟著內衣騎士旁。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者施怡妏／綜合報導

天氣熱爆，不少人穿搭講求清涼舒適就好，就有網友騎車行經南港區，發現一名騎士，上半身居然只穿著「黑色內衣」，搭配米黃色短褲，旁邊有位騎著車的阿伯緊跟，甚至伸出左手比出不明手勢，似乎在搭訕。影片曝光，有眼尖的網友認出，「他常常在南港出沒，每次都穿這樣」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，貼出一段行車紀錄器，並寫道「各種手勢暗示，沿路跟車。瘋狂阿伯追妹的手勢。」拍攝地點位於台北市南港區，有一位上半身僅穿黑色內衣的騎士，有位阿伯放慢速度緊緊跟在旁邊，左手不斷比出各種奇怪手勢，行為相當怪異。

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▲有網友指出，騎士其實是男生。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



影片掀起熱論，觀看次數破7萬，「就算想求偶交配也不用這麼猴急」、「精蟲衝腦了，大頭管不住小頭」、「不懂是在興奮什麼」、「老豬哥！78歲的嗎？」「其實這種不妨礙他人的，幹嘛去打擾？還是看到不一樣的人就想霸凌」。

就有知情人留言，該名騎士是男生，經常穿著類似的服裝騎車，「那男的啦，常常在南港出沒，每次都穿這樣騎車」。真相驚呆其他網友，「結果轉過頭是男的」、「原來玩這麼大？難怪穿這麼少，超猛的」、「莫非他就是傳說中的『南港一支刺』」。

本文獲「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」授權轉載。