嗆黃國昌「法庭直播」目的不單純　黃智賢：讓人可以施壓司法人員？

▲媒體人黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院民眾黨團力推「法庭直播」法案，雖引來法界與公民團體反彈，不過，昨（27日）在藍白聯手下，仍順利完成三讀程序。對此，媒體人黃智賢質疑，法庭直播時的側錄帶可以重製，是要讓有心人可以施壓司法人員，帶風向嗎？

民眾黨團推動《法院組織法》修法，主張透過「法庭直播」增加法院審理程序的透明度，儘管法界與民間團體疑慮恐讓「法庭秀場化、網紅化」，且過往法院已有開放旁聽，公開判決書等制度設計，難謂「法庭直播」有其必要性，但該案昨日在藍白聯手合作下，仍順利完成三讀程序。

然而《法院組織法》第90條三讀條文明定，為公開播送時，參與訴訟程序者有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，恐危害其生命、身體、自由、隱私或財產，亦或嚴重影響審判之公平性，法院得依職權或當事人聲請，「將其錄音、錄影予以變聲、變像或其他無法直接識別該個人方式為之」。

針對該條文修法，黃智賢質疑，黃國昌的直播法庭要幹嘛？黃國昌要法庭直播，然後還要求，法庭直播時的側錄帶，可以重製跟剪接，所以，他的真正目的，是什麼？

黃智賢直言，是要讓有心人不但可以藉著直播施壓司法人員，還可以剪接法庭直播帶子，來變亂事實，捏造證據，帶風向，影響官司嗎？她不禁開酸，所以，以後律師，要靠製作法庭腳尾飯，來接案嗎？