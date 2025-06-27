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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法庭直播三讀　黃國昌：一步一步找回人民對司法的信任

▲▼台北市議會戴錫欽議長拜會立院民眾黨團,台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌等人列席接待。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會今天三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定。民眾黨團總召黃國昌說，要找回人民對司法的信任，就應針對人民所詬病的沉痾進行改革，而不是如民進黨只做表面功夫，「千年暗室，一燈即明」，期待未來深化法治的每一步，台灣都能走得更加踏實，一步一步找回人民對司法的信任。

民眾黨團總召黃國昌說，未來將以法律審採「原則公開、例外不公開」、事實審採「原則不公開、例外公開」的方式，進行法庭公開播送。要找回人民對司法的信任，就應針對人民所詬病的沉痾進行改革，而不是如民進黨只做表面功夫。法庭審理的公眾監督，正是改革的關鍵之一。

黃國昌說，「千年暗室，一燈即明」，今天邁開了這重要的一步，期待未來深化法治的每一步，台灣都能走得更加踏實，一步一步找回人民對司法的信任。

民眾黨表示，今天立法院院會，不再是朝野全面的對立與肅殺，經過協商、討論、獲得共識，《法院組織法》關於法庭直播的部分條文修正案，終於三讀通過。台灣距離更公開透明、更進步友善人民的司法系統、終於，真正跨越了一步。

「這一步，從2017年，前總統蔡英文主導的司改國是會議，整整走了近3000天。」民眾黨指出，在這個重要的公眾議題討論過程中，有許多的法界人士、與民進黨及其側翼不斷詆毀、汙名化法庭直播。害怕法庭直播會侵害隱私、說擔心國家因此耗費太高成本、甚至造謠法庭直播是共產世界的產物。

民眾黨指出，歐美先進民主國家早已這麼做，而民眾黨的提案，也直接將直播範圍限縮在重大公眾事件，並排除家事涉及隱私案件。至於直播畫面設定、以及如何保護證人，也可以借鏡美國聯邦法院、加拿大法院、義大利法院、甚至印尼、南非的法院規範來參考。

民眾黨說，修法過程中，民進黨不斷帶風向稱「法庭直播會讓審判秀場化」，把人民看見審理過程、親近司法做了片面與負面的解讀，這不但是輕視了人民的智慧，更顯示民進黨對法庭直播的需求與嚴肅性的視而不見，對社會輿論與人民的期待充耳不聞，他們忽略了法庭的公正公平，也是成為社會重要的法治教育與人民能否信賴政府的關鍵。

「或許，民進黨真正擔心的是，司法將不再被黑幕包圍、不再被那些有權有勢者所掌控。」民眾黨說，要求的並不多，不過是讓法院如實面對人民的眼睛；讓司法不再藏於密室，讓社會見證正義的實現，如此而已。

民眾黨表示，這一步，真的走了太久，等了整整8年，但民眾黨8席立委無法獨力完成這項修法，我們要感謝人民的力量，感謝國民黨黨團的支持、感謝民進黨立委莊瑞雄提供專業法律見解，讓民眾黨團的再修正動議更加周延完備。

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民眾黨黃國昌法院組織法法庭直播

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