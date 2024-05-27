砂石車後車斗翻覆！駕駛遭狠壓亡　高市府勒令停工最高罰30萬

▲高雄砂石車後車斗壓到前車頭，駕駛遭壓死。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄阿蓮區一處營建廢棄物處理場內，今（27）日8時31分驚傳事故，1輛砂石車後車斗壓到前車頭，導致53歲吳姓駕駛受困車內。消防人員到場協助脫困，但駕駛救出已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。高雄市勞工局派員勞檢，勒令現場停止作業，最高裁罰雇主30萬元罰鍰。

湖內分局調查，今早在高雄市阿蓮區西德路土石場內，53歲吳男駕駛砂石車，在土石場內卸載貨物之際，因豪雨導致場內土石鬆軟，造成該車車斗傾倒壓到車頭，吳姓駕駛受困駕駛座內，警方獲報後立即派遣警力前往現場協助消防隊救護。 警消合力救出駕駛，送往義大醫院救治，但最後仍宣告不治。

經高雄市勞工局初步勞檢調查研判，砂石車於斜坡從事土石傾倒作業時，因雇主未妥善規劃安全之搬運作業路線，造成車體重心不穩發生倒塌所致。

勞工局依違反職業安全衛生法第6條規定，已勒令現場停止作業，最高可裁處雇主30萬元罰鍰，並將移送地檢署追究雇主刑事責任。勞工局呼籲雇主對於工作場所相關之搬運及作業路線，應妥為規劃，並做標示，以保障作業勞工安全。



▲驚悚畫面曝！高雄砂石車後車斗壓到前車頭，駕駛受困救出不治。（圖／記者賴文萱翻攝）