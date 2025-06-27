錢櫃併好樂迪爆內線！2公司高層一起搞　前董座賠千萬還被起訴

▲好樂迪前董事長顏瓊章涉嫌內線交易案虧損千萬元遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

兩大KTV龍頭錢櫃、好樂迪在2019年間傳出合併消息，時任好樂迪董事長顏瓊章和錢櫃營運長榮建勳等人，涉嫌在重訊公告前進場買賣2公司股票，雖然最後顏瓊章擬制性虧損1238萬元、榮建勳擬制性虧損2萬餘元，台北地檢署仍認定觸犯《證交法》內線交易罪嫌，27日將顏、榮等5人提起公訴。

錢櫃與好樂迪從2018年12月開始啟動合併案，由錢櫃董事長練台生決定併購架構後，2公司參與併購談判的人員都簽署了保密承諾書，最後在2019年2月確認，由錢櫃出資67億餘元買下好樂迪公開發行股份，好樂迪中止上市，但這項合併案有壟斷市場之虞，最後遭公平會禁止。

檢調獲報，這項合併案破局前，錢櫃與好樂迪的股票交易有異常情形，由於合併案通常對被併購公司來說屬於重大利多消息，調查後果然發現，好樂迪監察人陳美純、財務經理林秀娟、財務專員吳家茹，在重訊公告前買進好樂迪股票，總獲利數萬元。

至於顏瓊章與榮建勳2人，不是買進好樂迪，而是賣出名下持有錢櫃股票，其中顏瓊章更是在1個月內賣出378張，擬制性虧損達1238萬7千元，雖然顏瓊章辯稱只是尋常持股轉換，但因為是在內部人知悉消息後禁止期間交易，檢察官仍內線交易等罪，起訴顏瓊章等5人。