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必勝客開賣BT21星空一口杯　達美樂考滿分免費吃披薩馬芬

▲▼必勝客宣布攜手人氣宇宙明星「BT21」推出全新夢幻周邊「BT21星空一口杯」。（圖／業者提供）

▲必勝客宣布攜手人氣宇宙明星「BT21」推出全新夢幻周邊「BT21星空一口杯」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客宣布攜手人氣宇宙明星「BT21」推出全新夢幻周邊「BT21星空一口杯」，以浩瀚宇宙為靈感，打造7款BT21專屬設計，即日起只要購買指定口味比薩即可加價獲得，售完為止；達美樂即起連3天則祭出「考滿分吃披薩馬芬」活動，鼓勵期末考獲得100分的國小生。

▲▼必勝客宣布攜手人氣宇宙明星「BT21」推出全新夢幻周邊「BT21星空一口杯」。（圖／業者提供）

▲BT21星空一口杯全套共7款。

必勝客首度跨界找來BT21合作，以宇宙為主題推出「BT21星空一口杯」，杯身環繞夢幻星空並結合比薩元素，一共有7款設計展現BT21的魅力，且倒入飲品的瞬間，BT21就像慵懶地趴在水面上，搭配豐富表情變化，十分可愛。

即日起至7月2日只要購買韓風醬烤雪花牛個人比薩獨享餐即可加價99元帶回單入組（隨機1款）、加價189元可帶回雙入組（隨機2款）；活動期間單筆訂單滿599元也能加價189元搶購雙入組（隨機2款）；選擇韓風醬烤雪花牛口味的1公尺派對盒加價599元則能一次入手全套7款，數量有限、售完為止。

▲▼達美樂人氣熔岩披薩馬芬推出3款新口味「龍蝦沙拉」、「墨西哥」、「白醬蔬食」。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出「考滿分吃披薩馬芬」活動。

達美樂即日起至6月28日則祭出「考滿分吃披薩馬芬」活動，凡國小學生憑113學年下學期期末考100分考卷正本，即可到全台門市免費外帶披薩馬芬1個，限定贈送口味有夏威夷、壽喜牛、白醬蔬食任選，每間門市3天共限量100個，送完為止，限學生本人至門市兌換，同一位學生一次限換1個。

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