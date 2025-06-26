速食店優惠券一次看　雞汁飯買1送1、玉米濃湯10元

▲3大速食店優惠券一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理3大速食店「省錢優惠券」，不僅有雞汁飯、脆薯買1送1，還有杏鮑菇、玉米濃湯、咖啡加10元多1件，以及套餐最低99元起。

▲▼21風味館最新熟客券。（圖／翻攝21風味館官網）

★21風味館（21PLUS）

21風味館（21PLUS）最新「熟客券」有29種優惠券，包括時蔬雞汁飯、黃金脆薯、雪豆腐布丁、心型大雞塊、冬瓜檸檬凍飲、雞汁拌泡麵、棒式小棒腿等「7大夯品買1送1」，還有「加10元多1件」如酥炸杏鮑菇、鹹蛋黃薯條、香草烤雞蓉玉米濃湯，加碼一系列優惠組合最低66折起，以上優惠開放使用至8月19日，台大微風、TOGO門市不適用。

▲漢堡王最新迎夏優惠券一次看。※點圖放大

★漢堡王

漢堡王「迎夏優惠券」集結6大系列共68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，一共28種組合。

還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。以上優惠開放使用至6月30日，機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用。

▲MOS超值省優惠券一次看。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）※點圖放大

★摩斯漢堡

摩斯漢堡「MOS超值省優惠券」推出6大系列共18種組合優惠，首推「銅板優惠價」，包括超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡、摘鮮綠元氣牛肉堡下殺最低59元起；「+10元多1件」優惠品項有黃金地瓜薯條、可樂／雪碧、摩斯咖啡、耶加雪菲。

另外還有「元氣早餐推薦」，最低45元就能吃到漢堡1顆；「飲品任選99元」可享9款指定飲品任選2杯只要99元；以及「超值獨享餐159元」共3款、「美味分享餐259元」共2款。以上優惠開放使用至6月30日，只要於門市出示優惠券享優惠。