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詐騙集團崩潰！60歲婦1句「我要去煮飯了」　意外保住687萬存款

大陸江蘇省杭州市1名60多歲的徐阿姨只是燒了頓晚飯，竟然保住了百餘萬存款。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲杭州一名60多歲婦人因為要趕著煮晚飯，意外躲過詐騙集團的設局。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

圖文／CTWANT

只是燒了頓晚飯，竟然保住了百餘萬存款，如此的反轉可能連電視劇都不敢演，如今卻在生活中真實發生。大陸江蘇省杭州市1名60多歲的徐阿姨退休多年，平時做事相當清爽俐落。萬萬沒想到，6月14日這天，她的人民幣166萬元（約新台幣687萬元）理財存款，竟差點被騙子騙得一乾二淨。

根據《瀟湘晨報》報導，徐阿姨14日傍晚接到1通外地電話，對方自稱是「中國銀聯會」的客服，來電是想告知她的微信開通了「百萬保障」業務，如果繼續使用，每個月都會從帳戶自動扣費。雖然類似詐騙手法並不罕見，徐阿姨仍信以為真，接著對方又打來多通電話，一步步引導她下載手機App、添加好友，並開啟視訊通話。

徐阿姨存在銀行的166萬元理財存款，就在「客服」的引導下，提取到了儲蓄帳戶。更糟糕的是，她的簡訊驗證碼也在操作過程中不慎洩露，只需等銀行手續完成，該筆款項就能轉出。就在騙子即將得手的關鍵時刻，徐阿姨抬頭看了眼牆上的鐘，發現已是傍晚5時許，便說「我現在要去煮飯了，你這個事情沒這麽緊急，等會再弄。」

「客服」聽聞此言，當下也不好多說，只能讓徐阿姨保持電話暢通，稍晚再聯繫。掛斷電話後，徐阿姨穿好圍裙，便進廚房煮飯了。與此同時，濱江區西興派出所接到了反詐預警，派出所警員立即緊急致電徐阿姨，然而對方當時還在廚房煮飯，電話並未接通。見情況緊急，幾位警員馬上趕到民眾家進行勸阻。

警方了解徐阿姨在手機上進行的操作後，不由得倒吸一口涼氣。誰都沒想到，徐阿姨因為要急著煮晚飯，竟意外幫自己拖延了時間，因為操作並未全部完成，她的166萬元還在帳戶裡。反詐專員隨後告知徐阿姨，這是詐騙，並立即協助其凍結帳戶、阻斷交易，同時進行防詐宣傳教育，指導其關閉境外來電功能，開啟來電預警，進一步提升防騙能力。

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